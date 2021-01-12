Intel похвасталась игровым процессором Core i9−11900K. Быстрее Ryzen 9 5900X?

Источник материала: Tut.by

Intel на выставке CES 2021 рассказала о новом процессоре Core i9−11900K, который выпустят в течение нескольких месяцев. По словам компании, он станет самым производительным решением для геймеров и сможет обойти конкурирующие решения от AMD. Об этом пишет The Verge .





Core i9−11900K — старшая модель в линейки процессоров семейства Rocket Lake-S. Полной информации о них все еще нет, в Intel поделились кое-какими данными только в старшем i9.

Так, он получил 8 ядер с поддержкой 16 потоков, способные работать на частоте до 4,8 ГГц. Процессор будет поддерживать память DDR4−3200 и 20 линий PCIe 4.0. А еще для новинки выпустят новые материнские платы 500-й серии. Впрочем, заявлена и обратная совместимость с уже продающимися платами на базе «старших» чипсетов 400-й серии.





В 3DNews добавляют: компания раскрыла подробности об игровой производительности Core i9−11900K в сравнении с Ryzen 9 5900X. Как следует из официальных данных, флагманский Rocket Lake-S должен вернуть Intel звание производителя лучших процессоров для игр. Превосходство перспективной синей новинки при использовании видеокарты GeForce RTX 3080 составляет от 2 до 8% в современных играх в разрешении Full HD при настройках качества Ultra.

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