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Intel похвасталась игровым процессором Core i9−11900K. Быстрее Ryzen 9 5900X?
Источник материала: Tut.by
Intel на выставке CES 2021 рассказала о новом процессоре Core i9−11900K, который выпустят в течение нескольких месяцев. По словам компании, он станет самым производительным решением для геймеров и сможет обойти конкурирующие решения от AMD. Об этом пишет
Core i9−11900K — старшая модель в линейки процессоров семейства Rocket Lake-S. Полной информации о них все еще нет, в Intel поделились кое-какими данными только в старшем i9.
Так, он получил 8 ядер с поддержкой 16 потоков, способные работать на частоте до 4,8 ГГц. Процессор будет поддерживать память DDR4−3200 и 20 линий PCIe 4.0. А еще для новинки выпустят новые материнские платы 500-й серии. Впрочем, заявлена и обратная совместимость с уже продающимися платами на базе «старших» чипсетов 400-й серии.
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Ниже — цены других популярных процессоров:
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Анонс прошел в рамках выставки CES 2021.
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