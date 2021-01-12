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Российский стелс-дрон впервые нанес успешный бомбовый удар

12.01.2021 10:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский тяжелый ударный стелс-беспилотник С-70 «Охотник» (считается ведомым истребителя Су-57) в рамках испытаний нанес бомбовый удар по наземной мишени. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на РИА «Новости».


Фото: wikipedia.org

В ходе тестов беспилотник выпустил из внутрифюзеляжного отсека 500-килограмовые авиабомбы, цель была успешно поражена. По словам собеседника агентства, на С-70 был установлен новейший прицельно-навигационный комплекс, в результате чего свободнопадающие боеприпасы удалось приблизить к характеристикам высокоточного управляемого оружия.

Испытания проходили на полигоне Ашулук, однако их дата не раскрывается.

В августе 2020 года глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что Минобороны России начнет получать серийные тяжелые стелс-беспилотники «Охотник» с 2024 года.

В сентябре 2019 года Минобороны России опубликовало видео совместного полета Су-57 и «Охотника». Тогда же вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что испытания «Охотника» будут проходить ближайшие два-три года, а после 2024 года беспилотник «пойдет в серию».

О первом полете «Охотника» Минобороны России сообщило в августе 2019 года.

 
 
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Использовались 500-килограммовые свободнопадающие боеприпасы.
 
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