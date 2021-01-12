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Роуминг между РФ и Беларусью не отменят до конца 2021 года
Источник материала: Tut.by
Тестовый период со сниженными тарифами на мобильную связь перед полной отменой роуминга между Россией и Беларусью продлится до 31 декабря 2021 года. Об этом
Продление этого периода до конца 2021 года подтвердили в пресс-службе «Мегафона», «Билайн», Tele2, МТС и других. Также издание пишет, что российские операторы продлевают срок действия сниженных тарифов для своих клиентов при нахождении на территории Беларуси в этом году.
Напомним, что с 1 ноября между Беларусью и Россией
Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена дорожная карта по отмене роуминга, которая предусматривает три этапа.
На первом этапе стороны должны снизить ставку международного интерконнекта в Беларуси, то есть суммы, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети. Затем стороны должны привести межоператорские роуминговые тарифы (плату между компаниями в тот момент, когда абонент находится в роуминге и использует «чужую» инфраструктуру для звонка) к уровню, сопоставимому со ставкой интерконнекта. Третий этап — формирование абонентских роуминговых тарифов.
Все основные параметры для отмены роуминга между двумя странами планировалось определить до 1 октября 2020 года.
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«Период изучения механизмов взаимодействия при пропуске роумингового трафика» между странами продлится до конца года.
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