Роуминг между РФ и Беларусью не отменят до конца 2021 года

Источник материала: Tut.by

Тестовый период со сниженными тарифами на мобильную связь перед полной отменой роуминга между Россией и Беларусью продлится до 31 декабря 2021 года. Об этом пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службы крупнейших российских операторов.



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Продление этого периода до конца 2021 года подтвердили в пресс-службе «Мегафона», «Билайн», Tele2, МТС и других. Также издание пишет, что российские операторы продлевают срок действия сниженных тарифов для своих клиентов при нахождении на территории Беларуси в этом году.

Напомним, что с 1 ноября между Беларусью и Россией начали действовать сниженные тарифы на мобильную связь. Это стало своеобразным тестом для того, чтобы операторы могли просчитать свои издержки перед полной отменой роуминга.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена дорожная карта по отмене роуминга, которая предусматривает три этапа.

На первом этапе стороны должны снизить ставку международного интерконнекта в Беларуси, то есть суммы, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети. Затем стороны должны привести межоператорские роуминговые тарифы (плату между компаниями в тот момент, когда абонент находится в роуминге и использует «чужую» инфраструктуру для звонка) к уровню, сопоставимому со ставкой интерконнекта. Третий этап — формирование абонентских роуминговых тарифов.

Все основные параметры для отмены роуминга между двумя странами планировалось определить до 1 октября 2020 года.