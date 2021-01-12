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Глава МИД Латвии: «Проведение ЧМ-2021 в Минске недопустимо»

12.01.2021 10:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич высказался в своем Twitter о позиции страны относительно ЧМ-2021.


Фото с сайта delfi.lv

«Подтверждаю позицию Латвии. Проведение ЧМ-2021 в Минске совершенно недопустимо. Репрессии против мирных демонстрантов, в том числе спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения. Ожидаем решения IIHF», — написал Ринкевич.

Напомним, решение совета IIHF должно быть принято до конца января. При этом глава федерации Рене Фазель не скрывает желания провести турнир в Минске и даже прилетал в Минск для обсуждения этого вопроса с Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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