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Глава МИД Латвии: «Проведение ЧМ-2021 в Минске недопустимо»
Источник материала: Tut.by
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
«Подтверждаю позицию Латвии. Проведение ЧМ-2021 в Минске совершенно недопустимо. Репрессии против мирных демонстрантов, в том числе спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения. Ожидаем решения IIHF», — написал Ринкевич.
Напомним, решение совета IIHF должно быть принято до конца января. При этом глава федерации Рене Фазель не скрывает желания провести турнир в Минске и даже прилетал в Минск для обсуждения этого вопроса с Лукашенко.
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Об этом он написал в Twitter.
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