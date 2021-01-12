История «взросления» одной из самых знаменитых моделей Volkswagen — Jetta

Источник материала: ProBusiness



Она прошла долгий путь длиной в 41 год. Начинала как модификация знаменитого Golf I, затем получила заслуженное признание как отдельная модель. Дважды меняла имя, затем вернулась к истокам — и «по пути» выросла на два класса! Угадали, кто это? Правильно, новый Volkswagen Jetta.

Вместе с Volkswagen Belarus мы решили рассказать историю «взросления» одной из самых знаменитых ее моделей — Jetta. И на примере 7-го поколения этого автомобиля продемонстрировать, как резко и неожиданно менялась его судьба.

Мало кто знает, но это могла быть совсем другая история. На стадии разработки первый VW Jetta называли Hummel («Шмель»). На разных рынках мира эта модель получила более 10 разных названий!

Первое поколение VW запустил в производство в 1979 году — то есть скоро Jetta исполнится 42 года. По нынешним меркам это была просто кроха. Представьте себе, что колесная база у Jetta I меньше, чем у нынешнего VW UP! Однако из просто модификации на базе Golf — Jetta быстро превратился в самостоятельную модель, спрос на которую периодически был даже больше, чем на хэтчбек. Причем изначально VW Jetta, который мы уже привыкли воспринимать исключительно как седан, выпускался также в виде 2-дверного купе. А сторонние кузовные ателье даже выпускали на его базе элегантные кабриолеты. Причем начали делать это в то же время, как в серию пошел VW Golf Cabrio.





Одним из факторов успеха VW Jetta было разнообразие модификаций. Одних покупателей интересовал экономичный дизель, других — спортивные модификации, отличавшиеся выдающимися по тем временам характеристиками. Этой же концепции придерживался и Volkswagen Jetta II, появившийся в 1984 году. Он также был создан на базе Golf, но имел гораздо больше внешних отличий и также предлагался в виде седана и 2-дверного купе.





В 1991 году дебютирует третье поколение, и здесь Jetta впервые меняет название. Под своим прежним именем он предлагается только в США и еще на нескольких экспортных рынках, а перед европейскими покупателями предстает как VW Vento.

Изменило ли это суть модели? Нисколько. Преимущества те же: практичность, надежность и комфорт, как у Golf, но при этом объем багажника в несколько раз больше. Кстати, интересный факт: в третьем поколении модель впервые примеряет на себя 6-цилиндровый двигатель. Им становится знаменитый VR6 — 2,8-литровый двигатель рядно-смещенной компоновки, где цилиндры расположены V-образно, но с очень небольшим углом развала.





1999 год. Снова смена поколений, и снова — новое имя. Теперь «четвертый» Jetta на европейском рынке именуются Bora. Он все больше старается дистанцироваться от Golf и поэтому внешне больше похож на флагманский Passat. Ряд модификаций снова расширяется: помимо новых и более совершенных двигателей, Bora примеряет на себя кузов типа «универсал», по традиции названный Variant, а также полноприводную трансмиссию 4MOTION.





В 2015 году Volkswagen Jetta 5-го поколения «переезжает» на совершенно новую платформу и возвращает себе исконное имя. Он стал еще вместительнее и комфортабельнее, еще больше расширил ряд модификаций (к примеру, с двигателем V5), а эргономику возвел на качественно иной уровень. Кстати, с 2008 года его даже собирали в России, на заводе в Калуге.





Но уже в 2010-м поколения снова сменились. На этот раз Jetta VI еще больше отдалился от Golf, поскольку не имеет ни одной общей кузовной панели. Колесную базу удлинили, сделав модель еще более просторной, а ее сборку освоили на Горьковском автозаводе. Впрочем, на преимуществах данного поколения можно долго не останавливаться — оно успешно продавалось на белорусском рынке и хорошо знакомо потребителям.





Что говорят владельцы прошлых версий?

Андрей Вашкевич, адвокат. Volkswagen Jetta II 1988 года выпуска

— В 90-х годах нашим семейным автомобилем стал Volkswagen Jetta II. В редкой комплектации — полноприводной, с электропакетом и тюнинговым обвесом. И что немаловажно — с достаточно вместительным багажником. Это выгодно отличало Jetta от Golf и удовлетворило все семейные потребности.

Надежность и ремонтопригодность автомобиля была потрясающей. Как-то в подвеске что-то застучало. В одно прекрасное воскресное утро с помощью соседа и пары домкратов было разобрано полподвески. Мы заменили пару резинок и собрали обратно. Аналогично в дальнейшем были заменены амортизаторы и ШРУС. Без подъемников и т.п. сложных механизмов, можно сказать, в дворовых условиях.

Автомобиль заводился в самые сильные морозы и уверенно держал дорогу по снегу и льду. Пережил аварию с переворачиванием. Все остались целы, без единой царапины. В аварийном состоянии был продан, восстановлен и, насколько я знаю, еще послужил новым владельцам. Вот такой он, Volkswagen Jetta!

Александр Горин, управляющий автомойки GT. Volkswagen Vento 1996 года выпуска

— Моему автомобилю 25 лет. Был куплен новым в Минске на «Атлант-М» моим дедом, в самой простой комплектации. И так как дедушка уже в годах и ездит редко — отдал его мне, но продавать не хочет.



Фото предоставлено Александром Гориным

Самые большие плюсы для меня — это стоимость владения и ремонтопригодность, з/ч достаточно дешевые и что-то ломается редко. А если и ломается — то авто все равно может ехать.

Еще впечатляет вместительность. Хотя я совсем не люблю кузов седан, но вмещается туда о-о-очень много всего.

Из минусов — плохая шумоизоляция по сравнению с современными авто. И возраст — все-таки 25 лет, есть естественный износ деталей, которые требуют замены. А также старый двигатель, узких специалистов по таким очень мало. Если какая-то специфическая поломка, то единицы знают, как это «лечить».

Дмитрий Пономарев, ИП. Volkswagen Bora 2003 года выпуска

— Когда мы только сделали покупку, было здорово, что за относительно небольшие деньги получилось купить хорошую, недорогую в обслуживании и красивую машину.

Все это время со мной было ощущение надежности авто. В аварию на МКАД как-то попали — на небольшом расстоянии машина позволила оперативно остановиться и не стать четвертыми в «паровозе». Да еще и влетевшую в нас Lada остановили и не присоединились, опять же, к «паровозу». Кстати, для машины эта серьезная авария прошла с минимальными потерями: у «Лады» вообще «переда» не было, а у нас только усилитель бампера немного выгнуло.

Я замечаю, что у машины маленький объем двигателя, но при этом она очень резвая. Небольшая, но с достаточно вместительным багажником. Визуально красивая (у нас она в спорт-обвесе и с необычным по цвету салоном). Удобная очень — все в ней как-то удачно сделано.







Фото предоставлены Дмитрием Пономаревым

С этой машиной вообще как-то много всего было. Однажды мы с семьей поехали сами по Беларуси путешествовать и где-то под Друей потеряли огромный кусок заднего бампера. Увидели это только на следующий день в Миорах. Вспомнили, что был какой-то странный звук, когда разворачивались в одном месте на проселочной дороге, решили проверить то место. Он нас там и дожидался…

Игорь Левченко, IT-инженер. Volkswagen Jetta II 1989 года выпуска

— Давным-давно, еще в начале нулевых, у нас в семье появился автомобиль. Это был VW Jetta II 1989 года выпуска. Несмотря на то что этой машине было уже больше 10 лет, она вела себя вполне достойно. Даже если хорошенько задуматься, то не могу вспомнить ни одного случая, когда она нас подводила. Всегда достаточно было менять масло, колодки, ремни ― и все было в полном порядке. Надежная, даже неубиваемая рабочая лошадка для семьи.

С этой машиной у меня связана масса приятных воспоминаний. Благодаря ей я научился водить. А когда получил права и родители приобрели себе новый автомобиль, она стала моим первым автомобилем. Несколько лет назад я, скрепя сердце, ее продал. И если честно признаться, то до сих пор об этом жалею.

А чем нас удивит VW Jetta VII?





Тем, что, оставшись собой, он стал еще лучше:

Классический седан приобрел более выразительную внешность

Увеличенная длина кузова не только переместила его немного выше в классовой иерархии, но и подарила на редкость гармоничные пропорции

Массивная решетка радиатора и светодиодная оптика выделяют Jetta в городском потоке и чем-то напоминают флагманский VW Touareg, а рельефные боковины намекают на азартный характер.

Внутри новый Volkswagen Jetta также дарит много новых ощущений. Оказавшись на заднем ряду, вы сразу заметите, что автомобиль стал больше. И это не иллюзия: ширина увеличилась на 21 мм, а колесная база — на 34. Это еще один шаг к более высокому классу, за который пассажиры будут благодарны.

Дизайн передней панели снова вызывает ассоциации с флагманским Touareg: много общих стилистических моментов, центральная часть также слегка развернута в сторону водителя.

По оснащению новый VW Jetta также шагнул вперед — теперь у нее появились опции, недоступные в прежней генерации:

Полностью светодиодные фары

Навигационная система Discover Media с 8-дюймовым дисплеем. Она радует очень высококачественной графикой и быстрыми откликами

Полностью цифровая 10,25-дюймовая панель приборов Active Info Display с возможностью выбора режима отображения данных

Ну, и на «десерт» — контурная подсветка салона с возможностью выбрать любимый цвет. Или менять его по настроению.





И помните, мы говорили, что Volkswagen Jetta остался собой? Об этом говорит выбор силовых агрегатов. «Переехав» на новую платформу MQB и получив все ее преимущества, новый Jetta предлагает клиентам на выбор проверенные временем и отлично себя зарекомендовавшие моторы. Базовая версия оснащается хорошо знакомым 1,6-литровым атмосферником, развивающим 110 л.с. Ну, а для любителей быстрой езды в гамме имеется 150-сильный TSI. Есть возможность выбрать и трансмиссию: базовый мотор может быть как с механической, так и с автоматической коробкой передач, а 150-сильный — только с 6-диапазонной АКП. Тоже, кстати, отлично себя зарекомендовавшей!

В общем, оценив весь «творческий путь» VW Jetta, мы видим, что эта модель от поколения к поколению становится только совершеннее. Вместительнее, комфортабельнее, динамичнее и безопаснее. Так держать, Jetta!

И вот отзыв владельца нового Volkswagen Jetta

Павел Алексеев, предприниматель. Volkswagen Jetta 2020 года выпуска

— Новый VW Jetta мы купили буквально две недели назад, и это был осознанный выбор. Несколько лет до этого я эксплуатировал Jetta предыдущего, 6-го, поколения и уже привык к «фольксвагеновским» особенностям.



Фото из Instagram mirtillinka

Прежде всего мне нравится их «правильная» простота в интерьере: ничего лишнего, все под рукой, всегда знаешь, где какая кнопка находится. Еще нравится эргономика — у VW всегда очень удобная посадка за рулем. Вместительность также на высоте: со своим ростом 186 см я спокойно сажусь сам за собой, и места для ног остается довольно прилично. Также хочется отметить шумоизоляцию: предыдущий Jetta был заметно шумнее.

Уверен, что сделал правильный выбор!