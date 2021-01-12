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Российский политолог: Непонимание между 30-летними и лидерами типа Лукашенко

12.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Кирилл Рогов поясняет, почему время играет против Лукашенко и Путина.

Российский политолог: Непонимание между 30-летними и лидерами типа Лукашенко

— Я бы обратил внимание на господина Лукашенко и на то, что происходит в Беларуси, потому что здесь важна еще одна вещь, — рассуждает политолог на Эхе Москвы. — Один из негативных факторов для динамики режима в предстоящем десятилетии — это усталость от лидера или это, по-научному говоря, ослабление харизматической легитимность.

Вот есть харизматическая легитимность, когда люди смотрят на какого-то человека, почему-то ему доверяют, как-то он умеет что-то им сказать, как-то их убедить. И вот этот важный фактор, который имеет такую тенденцию деклайна сейчас, и в некотором смысле мы наблюдаем Лукашенко как такого будущего Путина, и сам Путин так наблюдает Лукашенко как некую перспективу, которая для него возможно, потому что, действительно, возникает усталость, и возникает совершенно риторический разрыв, риторическое, стилистическое непонимание между теми людьми, которым сегодня 25-30 лет и этими лидерами типа Лукашенко и Путина, которые люди из прошлого года.

Они формировались где-то в 70-е, 80-е годы, и это просто поразительный отрыв. Они просто не могут сказать ничего и сделать ничего, чтобы эти их поняли и доверились. Это какие-то разные полюса.

И это тоже такой фактор истерики, утрата этой связи. Потому что в путинской карьере было очень много всего построено на артистизме, на его умении проиграть этот образ такого начальника и своего парня и немножко блатного, и подпускать бюрократический, такой советский, но осовремененный язык.

И вот на нескольких таких стилистических пластах, которые ассоциируются с властью, с умом, с силой, он очень умело играл в 2000-е годы, это очень большая была часть. А сейчас он встречается с тем, что этот язык от него уходит, остается только такой, немножко дедушкин бюрократизм.

И совершенно не воспринимают те поколения, которые выходят на политическую сцену этого языка, он им совершенно не близок. Они не знают тех ассоциаций, которые за ним стоят и на которых сам Путин был устроен.

 
 
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Кирилл Рогов поясняет, почему время играет против Лукашенко и Путина.
 
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