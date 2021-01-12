ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Грядут крещенские морозы: нужно подготовить авто

12.01.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв ― Sputnik. Синоптики прогнозируют, что вторая декада января будет на 1-3 градуса холоднее обычного, сообщает Sputnik. 

© Sputnik / Виктор Толочко
До минус 20: арктический воздух несет в Беларусь резкое похолодание

В  пятницу, 15 января, в отдельных районах страны ночная температура понизится до -21 °С. 16 и 17 января на востоке Беларуси будет до -25 °С ночью.

В связи с похолоданием Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее проверить техническое состояние автомобиля, особенно дизельного. Автомобиль должен быть на зимних шинах. При низких температурах особенно страдает аккумулятор, в его исправности нужно убедиться загодя. Перед зимой следовало заменить тормозные колодки, если они износились, а также тормозную жидкость. Внимательно нужно смотреть на характеристики стеклоомывающей жидкости, чтобы она не замерзла в самый неподходящий момент.

В дальние поездки ГАИ рекомендует брать с собой теплые вещи, заряженный мобильный телефон, а также "джентельменский набор", который поможет в случае вынужденной остановки из-за неисправности автомобиля (лопата, трос, стартовые провода для аккумулятора, фонарик).

Но самое важное: следует адекватно оценивать погодные условия, состояние дорожного покрытия, соблюдать скоростной режим, строго следовать правилам дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает также, что всем пассажирам необходимо обязательно пристегиваться ремнями безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К концу недели в Беларуси ожидаются морозы до -25 °С. Нужно быть готовым и людям, и машинам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар продолжает дорожать, евро — дешеветь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by