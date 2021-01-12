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Грядут крещенские морозы: нужно подготовить авто
12.01.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв ― Sputnik. Синоптики прогнозируют, что вторая декада января будет на 1-3 градуса холоднее обычного, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
В пятницу, 15 января, в отдельных районах страны ночная температура понизится до -21 °С. 16 и 17 января на востоке Беларуси будет до -25 °С ночью.
В связи с похолоданием Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее проверить техническое состояние автомобиля, особенно дизельного. Автомобиль должен быть на зимних шинах. При низких температурах особенно страдает аккумулятор, в его исправности нужно убедиться загодя. Перед зимой следовало заменить тормозные колодки, если они износились, а также тормозную жидкость. Внимательно нужно смотреть на характеристики стеклоомывающей жидкости, чтобы она не замерзла в самый неподходящий момент.
В дальние поездки ГАИ рекомендует брать с собой теплые вещи, заряженный мобильный телефон, а также "джентельменский набор", который поможет в случае вынужденной остановки из-за неисправности автомобиля (лопата, трос, стартовые провода для аккумулятора, фонарик).
Но самое важное: следует адекватно оценивать погодные условия, состояние дорожного покрытия, соблюдать скоростной режим, строго следовать правилам дорожного движения.
Госавтоинспекция напоминает также, что всем пассажирам необходимо обязательно пристегиваться ремнями безопасности.
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К концу недели в Беларуси ожидаются морозы до -25 °С. Нужно быть готовым и людям, и машинам.
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