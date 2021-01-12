ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новые снимки Камалы Харрис для Vogue раскритиковали в сети

12.01.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Команда американского Vogue старается активно реагировать на политическую повестку в США. Не стали исключением и президентские выборы в 2020-м году, победу в которых одержали демократы - Джо Байден и Камала Харрис. И так как Харрис стала первой женщиной вице-президентом, ей посвятили новый номер издания.

В сети обсуждают снимки Харрис для Vogue: издание выпустило сразу две обложки, посвященные избранному вице-президенту, но не все поклонники оценили старания стилистов и гуру глянца.

На кадре с главной обложки Харрис предстала в фирменном образе, который успели запомнить многие избиратели: в блейзере от Donald Dean, простых джинсах и любимых кедах Converse. А вот на digital-обложке вице-президент позировала в более строгом наряде: серо-голубом костюме от Michael Kors.

Некоторые пользователи социальных сетей поспешили раскритиковать модную фотосессию. Многим поклонникам не понравились подобранные образы, а также освещение, при котором кожа Харрис стала заметно светлее.

"Почему обложка выглядит размытой?"; "Напоминает фотографии со школьного альбома"; "Попахивает увольнением стилистов"; "Очень слабо, будто не для Vogue", - написали в сети.

В Vogue поспешили объясниться с читателями: команда заявила, что неформальные снимки Харрис показали истинную натуру вице-президента.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избранный вице-президент США снялась для февральской обложки легендарного "глянца" и спровоцировала споры среди американцев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Грядут крещенские морозы: нужно подготовить авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by