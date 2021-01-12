Новые снимки Камалы Харрис для Vogue раскритиковали в сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

Команда американского Vogue старается активно реагировать на политическую повестку в США. Не стали исключением и президентские выборы в 2020-м году, победу в которых одержали демократы - Джо Байден и Камала Харрис. И так как Харрис стала первой женщиной вице-президентом, ей посвятили новый номер издания.

В сети обсуждают снимки Харрис для Vogue: издание выпустило сразу две обложки, посвященные избранному вице-президенту, но не все поклонники оценили старания стилистов и гуру глянца.

На кадре с главной обложки Харрис предстала в фирменном образе, который успели запомнить многие избиратели: в блейзере от Donald Dean, простых джинсах и любимых кедах Converse. А вот на digital-обложке вице-президент позировала в более строгом наряде: серо-голубом костюме от Michael Kors.

Некоторые пользователи социальных сетей поспешили раскритиковать модную фотосессию. Многим поклонникам не понравились подобранные образы, а также освещение, при котором кожа Харрис стала заметно светлее.

"Почему обложка выглядит размытой?"; "Напоминает фотографии со школьного альбома"; "Попахивает увольнением стилистов"; "Очень слабо, будто не для Vogue", - написали в сети.

В Vogue поспешили объясниться с читателями: команда заявила, что неформальные снимки Харрис показали истинную натуру вице-президента.

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