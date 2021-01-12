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Цифра дня: у интервью с Лукашенко дизлайков в 3,5 раза больше, чем лайков

12.01.2021 10:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У интервью с Александром Лукашенко на Youtube-канале «России 1» дизлайков примерно в 3,5 раза больше, чем лайков.



Это более 24 тысяч дизлайков против 7,2 тысячи лайков соответственно по состоянию на 10.15 12 января.

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У интервью с Александром Лукашенко на Youtube-канале «России 1» дизлайков примерно в 3,5 раза больше, чем лайков.
 
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