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Цифра дня: у интервью с Лукашенко дизлайков в 3,5 раза больше, чем лайков
Источник материала: Партизан
У интервью с Александром Лукашенко на Youtube-канале «России 1» дизлайков примерно в 3,5 раза больше, чем лайков.
Это более 24 тысяч дизлайков против 7,2 тысячи лайков соответственно по состоянию на 10.15 12 января.
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У интервью с Александром Лукашенко на Youtube-канале «России 1» дизлайков примерно в 3,5 раза больше, чем лайков.
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