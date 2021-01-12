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Андерс Ларссон призвал перенести ЧМ-2021 из Минска

12.01.2021 10:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель совета Шведской хоккейной ассоциации Ларссон: «Из-за того, что сейчас происходит в Беларуси, там невозможно проводить ЧМ-2021»




«Из-за того, что сейчас происходит в Беларуси, там невозможно проводить ЧМ-2021. Думаю, что ситуация, когда люди, открыто выступающие за свободу, заключаются в тюрьмы и подвергаются насилию, затрагивает всех нас», – заявил Ларссон.
Этот ЧМ можно бойкотировать только из того,что у нас не соблюдаются права человека. Поэтому глупо рисковать безопасностью своих граждан.
 
 
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Председатель совета Шведской хоккейной ассоциации Ларссон: «Из-за того, что сейчас происходит в Беларуси, там невозможно проводить ЧМ-2021»
 
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