Андерс Ларссон призвал перенести ЧМ-2021 из Минска













«Из-за того, что сейчас происходит в Беларуси, там невозможно проводить ЧМ-2021. Думаю, что ситуация, когда люди, открыто выступающие за свободу, заключаются в тюрьмы и подвергаются насилию, затрагивает всех нас», – заявил Ларссон.

Этот ЧМ можно бойкотировать только из того,что у нас не соблюдаются права человека. Поэтому глупо рисковать безопасностью своих граждан.



