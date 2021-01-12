Входит ли работа по договору подряда в трудовой стаж для начисления пенсии по возрасту? Подробно объясняем

У минчанина Василий Владимирович возник вопрос: имеет ли право наниматель оформить его по договору подряда для выполнения работы по уборке территории в течение года.





— Вначале разберемся, что же такое договор подряда и чем он отличается от оформления трудовых отношений. Данный договор заключается для выполнения конкретной работы, направленной на получение результатов труда, — поясняет Ольга Шилкова. — При достижении этой цели договор считается исполненным и прекращает свое действие. За данную работу предусмотрено вознаграждение. Сторонами в договоре являются заказчик и исполнитель.





Заказчик предложил вам заключить договор подряда для уборки территории после проведения ремонта.













Однако вам, я так понимаю, предлагают постоянную уборку территории. Если данная работа будет носить постоянный характер, то будет регулироваться трудовым законодательством. Тогда должен идти вопрос не об оформлении договора подряда, а о приеме вас на работу по контракту (трудовому договору). Вам же наниматель предложил подмену трудовых отношений гражданско-правовыми.





Подписав договор подряда, вы лишитесь ряда гарантий и прав, закрепленных в Трудовом кодексе, локальных правовых актах организации, соглашениях.





Будет ли данная работа входить в трудовой стаж для начисления пенсии и подлежат ли лица, работающие по договору подряда, обязательному социальному страхованию?





На работающих по договорам подряда государственное социальное страхование распространяется так же, как и на работающих по трудовым договорам. Это означает, что с суммы вознаграждения, причитающейся за работу, уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет Фонда социальной защиты населения, а сведения о периоде работы, сумме вознаграждения и об уплаченных страховых взносах заносятся в персонифицированный учет. В связи с тем, что период работы в трудовую книжку не вносится, собирайте договоры подряда для последующего их предоставления в Фонд социальной защиты населения для оформления пенсии.





Справочно





Размер пенсии по возрасту зависит от размера заработной платы пенсионера в трудоспособный период. Можно рассчитывать на получение пенсии по возрасту при следующих условиях:





в периоды, которые подлежат обязательному социальному страхованию, засчитываются периоды, за которые уплачены взносы в ФСЗН;

лица должны достигнуть пенсионного возраста: в 2021-м это 62 года и 6 месяцев для мужчин и 57 лет и 6 месяцев для женщин (в 2022-м 63 года и 58 лет соответственно);



