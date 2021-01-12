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Мулявину могло бы исполниться 80. В Белгосфилармонии состоится концерт в память о легендарном музыканте

12.01.2021 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 января исполнилось бы 80 лет легендарному «Песняру» Владимиру Мулявину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мулявину могло бы исполниться 80. В Белгосфилармонии состоится концерт в память о легендарном музыканте

Вряд ли этот человек нуждается в представлении в Беларуси, да и на просторах бывшего СССР – его голос до сих пор жив в неувядающих хитах.

Мулявину могло бы исполниться 80. В Белгосфилармонии состоится концерт в память о легендарном музыканте

Создатель одного из самых известных белорусских эстрадных коллективов «Песняры», вдохновитель фолк-рока на советской сцене. Гитарист, вокалист, художественный руководитель, директор, аранжировщик. ВИА побывал с гастролями во многих странах. Пик популярности группы пришелся на 70-е годы. Сегодня легендарные хиты зазвучат со сцены Белгосфилармонии. Там состоится концерт «Я несу вам дар», посвященный юбилею народного артиста СССР и БССР.

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Новости Беларуси. 12 января исполнилось бы 80 лет легендарному «Песняру» Владимиру Мулявину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вряд ли этот человек...
 
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