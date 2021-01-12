Доллар продолжает расти

Американская и российская валюты демонстрируют рост на открытии торгов на БВФБ 12 января.





Доллар добавляет 0,0019 пункта и торгуется на уровне 2,5806 белорусского рубля, а российский рубль 0,0116 пункта — 3,4761 белорусского рубля.

А вот евро пока падает. Минус составляет 0,0006 пункта — 3,1391 белорусского рубля.

Прошедшая рабочая неделя (4-6 января) на БВФБ зафиксировала рост лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год — вырос на 22,59% , а средний курс наличного доллара укрепился на 23,94% .

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