ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доллар продолжает расти

12.01.2021 10:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Американская и российская валюты демонстрируют рост на открытии торгов на БВФБ 12 января.

Доллар продолжает расти

Доллар добавляет 0,0019 пункта и торгуется на уровне 2,5806 белорусского рубля, а российский рубль 0,0116 пункта — 3,4761 белорусского рубля.

А вот евро пока падает. Минус составляет 0,0006 пункта — 3,1391 белорусского рубля.

Прошедшая рабочая неделя (4-6 января) на БВФБ зафиксировала рост лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год — вырос на 22,59%, а  средний курс наличного доллара укрепился на 23,94%.

Читайте нас в соцсетях:

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская и российская валюты демонстрируют рост на открытии торгов на БВФБ 12 января.
 
Новости дня
Новости разные
 
Илон Маск за день потерял 13,5 млрд долларов — он утратил лидерство в рейтинге самых богатых людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by