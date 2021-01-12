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Доллар продолжает расти
Источник материала: Навiны
Американская и российская валюты демонстрируют рост на открытии торгов на БВФБ 12 января.
Доллар добавляет 0,0019 пункта и торгуется на уровне 2,5806 белорусского рубля, а российский рубль 0,0116 пункта — 3,4761 белорусского рубля.
А вот евро пока падает. Минус составляет 0,0006 пункта — 3,1391 белорусского рубля.
Прошедшая рабочая неделя (4-6 января) на БВФБ
Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год —
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Американская и российская валюты демонстрируют рост на открытии торгов на БВФБ 12 января.
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