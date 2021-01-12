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Илон Маск за день потерял 13,5 млрд долларов — он утратил лидерство в рейтинге самых богатых людей

12.01.2021 10:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Меценат и бизнесмен, основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск потерял статус самого богатого человека.

Илон Маск за день потерял 13,5 млрд долларов — он утратил лидерство в рейтинге самых богатых людей

Согласно данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time, после завершения торгов на американских биржах состояние бизнесмена составляло 176,2 млрд долларов (за день оно сократилось на 13,5 млрд долларов).

На Олимп вновь взобрался основатель Amazon Джефф Безос — у него 182,2 млрд долларов.

На третьем месте семья француза Бернара Арно — 154,6 млрд долларов. В топ-5 также входят: Билл Гейтс — 121,42 млрд долларов и Марк Цукерберг — 94,0 млрд долларов.

 
 
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Меценат и бизнесмен, основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск потерял статус самого богатого человека.
 
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