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Цены на нефть пока растут, но как они отреагируют на отраслевой обзор запасов

12.01.2021 10:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром 12 января. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.

Цены на нефть пока растут, но как они отреагируют на отраслевой обзор запасов

Так, эталонные марки по информации на 10:00 по минскому времени находятся на слоедующих позициях:

  • Brent — 56,01 доллара за баррель (+0,63%);                   
  • WTI — 52,62 доллара за баррель (+0,71%).

Сегодня в 20:30 по Гринвичу будет опубликован еженедельный отраслевой обзор запасов сырой нефти, который даст аналитикам сделать прогноз о динамике цен. Отчет представит Американский институт нефти.

Минувший обзор засвидетельствовал, что на предыдущей неделе объем добычи составил 1,66 млн баррелей. Также на прошлой неделе Саудовская Аравия согласилась сократить добычу на 1 млн баррелей в феврале-марте, чтобы помочь стабилизировать цены.

 
 
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Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром 12 января. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.
 
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