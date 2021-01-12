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Цены на нефть пока растут, но как они отреагируют на отраслевой обзор запасов
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром 12 января. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.
Так, эталонные марки по информации на 10:00 по минскому времени находятся на слоедующих позициях:
Сегодня в 20:30 по Гринвичу будет опубликован еженедельный отраслевой обзор запасов сырой нефти, который даст аналитикам сделать прогноз о динамике цен. Отчет представит Американский институт нефти.
Минувший обзор
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Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром 12 января. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.
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