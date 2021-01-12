Цены на нефть пока растут, но как они отреагируют на отраслевой обзор запасов

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром 12 января. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.





Так, эталонные марки по информации на 10:00 по минскому времени находятся на слоедующих позициях:

Brent — 56,01 доллара за баррель (+0,63%);

WTI — 52,62 доллара за баррель (+0,71%).

Сегодня в 20:30 по Гринвичу будет опубликован еженедельный отраслевой обзор запасов сырой нефти, который даст аналитикам сделать прогноз о динамике цен. Отчет представит Американский институт нефти.