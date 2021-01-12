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Без горячей воды и отопления. Из-за аварии девять минских высоток и пять административных зданий мерзнут с прошлого вечера

12.01.2021 11:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Каждое лето нас мучают двухнедельными отключениями горячей воды — говорят, проверяют и перепроверяют систему, латая где надо дыры и подставляя костыли. При этом еще не было осенне-зимнего периода без аварий и ЧП. Вот и 2021-й уже не станет исключением: со вчерашнего вечера часть жителей Дражни сидит без отопления и горячей воды.

«11 января в 23:56 поступило сообщение о порыве трубопровода теплотрассы диаметром 300 мм в Минске по улице Солтыса, 36. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения остаются девять многоквартирных жилых домов и пять административных зданий», — сообщили  в МЧС.

Разрешить проблему квартала коммунальные службы обещают до 12:00 сегодняшнего дня.

 
Теги: Минск
 
 
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Каждое лето нас мучают двухнедельными отключениями горячей воды — говорят, проверяют и перепроверяют систему, латая где надо дыры и подставляя костыли. При этом...
 
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