Без горячей воды и отопления. Из-за аварии девять минских высоток и пять административных зданий мерзнут с прошлого вечера

Источник материала: Onliner

Каждое лето нас мучают двухнедельными отключениями горячей воды — говорят, проверяют и перепроверяют систему, латая где надо дыры и подставляя костыли. При этом еще не было осенне-зимнего периода без аварий и ЧП. Вот и 2021-й уже не станет исключением: со вчерашнего вечера часть жителей Дражни сидит без отопления и горячей воды.

«11 января в 23:56 поступило сообщение о порыве трубопровода теплотрассы диаметром 300 мм в Минске по улице Солтыса, 36. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения остаются девять многоквартирных жилых домов и пять административных зданий», — сообщили в МЧС.

Разрешить проблему квартала коммунальные службы обещают до 12:00 сегодняшнего дня.