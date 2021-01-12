Аэропорт Минск показал, сколько техники убирает снег со взлетно-посадочной полосы

Источник материала: Onliner

Очевидно, аэропорт должен работать бесперебойно. Во время снегопадов задействуют целую бригаду спецтехники. Очищают взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перроны со стоянками для самолетов. Уборку снега с территории аэродрома ведет специальная техника, используемая только для аэропортов. Заверяют, по производительности такие машины значительно мощнее тех, что применяют городские коммунальные службы.





«У техники, применяемой для уборки снега в аэропорту, свои особенности, — рассказали в отделе по связям со СМИ „Национального аэропорта Минск“. — Она должна счищать снег, не повреждая покрытия взлетной полосы, очистка должна производиться максимально быстро. Техника в нашем аэропорту способна убрать снег со взлетно-посадочной полосы всего за 20—25 минут».





Обращают внимание: «Во время снегопадов, а также после них снегоуборочная техника на взлетно-посадочной полосе работает практически без остановки. При любой погоде покрытие должно быть чистым и обеспечивать достаточный уровень сцепления при взлете, посадке и рулении авиалайнера».





Какая же техника работает? Это плужно-щеточные машины, шнекороторные снегоочистители, энергонасыщенная тракторная техника с многофункциональным снегоочистительным оборудованием, машины для распределения химических реагентов, фронтальные погрузчики и автосамосвалы.





«В период обильных снегопадов за 6—9 января этого года общая площадь очищенных аэродромных покрытий составила 133,48 га, — приводят цифры в нацаэропорту. — А объем вывезенного снега — 34 000 куб. м. Кстати, его вывозят на специально отведенные площадки для складирования».







