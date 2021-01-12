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Аэропорт Минск показал, сколько техники убирает снег со взлетно-посадочной полосы

12.01.2021 11:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Очевидно, аэропорт должен работать бесперебойно. Во время снегопадов задействуют целую бригаду спецтехники. Очищают взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перроны со стоянками для самолетов. Уборку снега с территории аэродрома ведет специальная техника, используемая только для аэропортов. Заверяют, по производительности такие машины значительно мощнее тех, что применяют городские коммунальные службы.

Аэропорт Минск показал, сколько техники убирает снег со взлетно-посадочной полосы

«У техники, применяемой для уборки снега в аэропорту, свои особенности, — рассказали в отделе по связям со СМИ „Национального аэропорта Минск“. — Она должна счищать снег, не повреждая покрытия взлетной полосы, очистка должна производиться максимально быстро. Техника в нашем аэропорту способна убрать снег со взлетно-посадочной полосы всего за 20—25 минут».

Аэропорт Минск показал, сколько техники убирает снег со взлетно-посадочной полосы

Обращают внимание: «Во время снегопадов, а также после них снегоуборочная техника на взлетно-посадочной полосе работает практически без остановки. При любой погоде покрытие должно быть чистым и обеспечивать достаточный уровень сцепления при взлете, посадке и рулении авиалайнера».

Аэропорт Минск показал, сколько техники убирает снег со взлетно-посадочной полосы

Какая же техника работает? Это плужно-щеточные машины, шнекороторные снегоочистители, энергонасыщенная тракторная техника с многофункциональным снегоочистительным оборудованием, машины для распределения химических реагентов, фронтальные погрузчики и автосамосвалы.

Аэропорт Минск показал, сколько техники убирает снег со взлетно-посадочной полосы

«В период обильных снегопадов за 6—9 января этого года общая площадь очищенных аэродромных покрытий составила 133,48 га, — приводят цифры в нацаэропорту. — А объем вывезенного снега — 34 000 куб. м. Кстати, его вывозят на специально отведенные площадки для складирования».




 
 
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Очевидно, аэропорт должен работать бесперебойно. Во время снегопадов задействуют целую бригаду спецтехники. Очищают взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и...
 
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