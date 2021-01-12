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При пожаре в екатеринбургской многоэтажке погибло восемь человек. Одна из жертв перед смертью просила помощи в Twitter

12.01.2021 11:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сообщение о возгорании в одном из девятиэтажных домов российского Екатеринбурга поступило в местные чрезвычайные службы в 2:52 ночи по местному времени. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили очаг на втором этаже здания и сильное задымление в подъезде. По предварительным данным, в трагедии погибло восемь человек, включая одного ребенка. Его мать перед смертью просила о помощи в Twitter.

Следствие уже назвало предварительную версию причины ЧП. Ею стало неосторожное обращение с огнем. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила журналистам: «Очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах». Ее слова цитирует агентство ura.ru.

То же агентство рассказало и подробности происшествия, полученные из неофициальных источников. По этим данным, семья, проживавшая в квартире, где начался пожар, считалась неблагополучной: «На втором этаже в доме жила пьющая семья, они были отключены от электричества. Для освещения квартиры люди пользовались свечами, горелками. В итоге произошел пожар».

При пожаре в екатеринбургской многоэтажке погибло восемь человек. Одна из жертв перед смертью просила помощи в Twitter
При пожаре в екатеринбургской многоэтажке погибло восемь человек. Одна из жертв перед смертью просила помощи в Twitter
При пожаре в екатеринбургской многоэтажке погибло восемь человек. Одна из жертв перед смертью просила помощи в Twitter
При пожаре в екатеринбургской многоэтажке погибло восемь человек. Одна из жертв перед смертью просила помощи в Twitter
При пожаре в екатеринбургской многоэтажке погибло восемь человек. Одна из жертв перед смертью просила помощи в Twitter

Среди погибших мать с ребенком из квартиры на девятом этаже дома. Перед смертью она просила о помощи в социальной сети Twitter. «Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем», — успела написать женщина. К сожалению, позже спасатели подтвердили гибель и 38-летней Натальи, и ее дочери Веры 2013 года рождения.

При пожаре в екатеринбургской многоэтажке погибло восемь человек. Одна из жертв перед смертью просила помощи в Twitter

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился оказать всю необходимую помощь родным погибших и пострадавшим при пожаре. Нуждающихся обеспечат жильем из резервного фонда. В общей сложности из дома эвакуировали около 90 человек.

 
 
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Сообщение о возгорании в одном из девятиэтажных домов российского Екатеринбурга поступило в местные чрезвычайные службы в 2:52 ночи по местному времени. Прибывшие...
 
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