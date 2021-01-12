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При пожаре в екатеринбургской многоэтажке погибло восемь человек. Одна из жертв перед смертью просила помощи в Twitter
Источник материала: Onliner
Сообщение о возгорании в одном из девятиэтажных домов российского Екатеринбурга поступило в местные чрезвычайные службы в 2:52 ночи по местному времени. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили очаг на втором этаже здания и сильное задымление в подъезде. По предварительным данным, в трагедии погибло восемь человек, включая одного ребенка. Его мать перед смертью просила о помощи в Twitter.
Следствие уже назвало предварительную версию причины ЧП. Ею стало неосторожное обращение с огнем. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила журналистам: «Очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах». Ее слова
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Среди погибших мать с ребенком из квартиры на девятом этаже дома. Перед смертью она
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился оказать всю необходимую помощь родным погибших и пострадавшим при пожаре. Нуждающихся обеспечат жильем из резервного фонда. В общей сложности из дома эвакуировали около 90 человек.
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При пожаре в екатеринбургской многоэтажке погибло восемь человек. Одна из жертв перед смертью просила помощи в Twitter
Сообщение о возгорании в одном из девятиэтажных домов российского Екатеринбурга поступило в местные чрезвычайные службы в 2:52 ночи по местному времени. Прибывшие...
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