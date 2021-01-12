Доллар продолжает дорожать, евро — дешеветь

Источник материала: Onliner

Начало недели у валют получилось какое-то скомканное, резвились вразнобой. Доллар решительно пошел в гору, евро и почему-то российский рубль — под гору. Наша валюта в результате оказалась в неплохом плюсе по отношению к стоимости корзины. Теперь надо придумать, на что мы его сегодня потратим. Или придержим?

У доллара с утра снова плюс — 0,22 копейки. Курс 2,5809 рубля.

Евро продолжает дешеветь, но уже не так срочно — минус 0,27 копейки. Торгуется пока по 3,137.

Российский рубль отыграл 1,16 копейки. Его покупают и продают по 3,4761 за сотню.

Вчера доллар подорожал на 1,132 копейки, до 2,5787. Евро потерял 2,51 и продавался по 3,1397. Сотня российских рублей подешевела на 2,08 копейки, за нее давали 3,4645 белорусского.