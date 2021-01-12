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Доллар продолжает дорожать, евро — дешеветь
Источник материала: Onliner
Начало недели у валют получилось какое-то скомканное, резвились вразнобой. Доллар решительно пошел в гору, евро и почему-то российский рубль — под гору. Наша валюта в результате оказалась в неплохом плюсе по отношению к стоимости корзины. Теперь надо придумать, на что мы его сегодня потратим. Или придержим?
У доллара с утра снова плюс — 0,22 копейки. Курс 2,5809 рубля.
Евро продолжает дешеветь, но уже не так срочно — минус 0,27 копейки. Торгуется пока по 3,137.
Российский рубль отыграл 1,16 копейки. Его покупают и продают по 3,4761 за сотню.
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Начало недели у валют получилось какое-то скомканное, резвились вразнобой. Доллар решительно пошел в гору, евро и почему-то российский рубль — под гору. Наша валюта...
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