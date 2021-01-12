ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Премию «За духовное возрождение» вручат в Минске 12 января. Кто в списке награждённых?

12.01.2021 11:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 января в Минске вручат премию «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их присудил Президент Беларуси еще накануне рождественских праздников.

Этой традиции не один год. О людях, заслуги которых получили высокую оценку, мы уже успели рассказать в нашем эфире.

Президент Беларуси присудил премии «За духовное возрождение»

Премию «За духовное возрождение» вручат в Минске 12 января. Кто в списке награждённых?

В списке награжденных авторский коллектив Белорусского союза художников, занимавшийся восстановлением Туровского креста, создатели мемориального комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

Премию «За духовное возрождение» вручат в Минске 12 января. Кто в списке награждённых?

Премия «За духовное возрождение» присуждена также родителям-воспитателям детского дома семейного типа Татьяне и Андрею Баритоль.

Премию «За духовное возрождение» вручат в Минске 12 января. Кто в списке награждённых?

За непростой труд в период эпидемии COVID-19 этой наградой отмечен и коллектив Минской детской инфекционной больницы.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Татьяна Баритоль, Андрей Баритоль

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 12 января в Минске вручат премию «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их присудил Президент Беларуси еще...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аэропорт Минск показал, сколько техники убирает снег со взлетно-посадочной полосы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by