Хозяева котов показали, как питомцы сидят у них на плечах. К флешмобу присоединились и другие звери

Источник материала: Tut.by

Владельцы животных в социальной сети reddit устроили флешмоб, в котором показали, насколько хорошо их питомцы смотрятся у них на плечах. При этом вес, пушистость и вид животного совершенно не важен: флешмоб начали хозяева кошек, но позже к ним присоединились и обладатели других зверей, пишет twizz.ru.



















































