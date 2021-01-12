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Хозяева котов показали, как питомцы сидят у них на плечах. К флешмобу присоединились и другие звери
Источник материала: Tut.by
Владельцы животных в социальной сети reddit устроили флешмоб, в котором показали, насколько хорошо их питомцы смотрятся у них на плечах. При этом вес, пушистость и вид животного совершенно не важен: флешмоб начали хозяева кошек, но позже к ним присоединились и обладатели других зверей,
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Вес, пушистость и вид животного совершенно не важен.
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