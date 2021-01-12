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Кузнецов: «Неуважение – фирменный знак существующей системы»

12.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» – о госнаградах и благодарностях пропагандистам.

Кузнецов: «Неуважение – фирменный знак существующей системы»

– Решения, наподобие того, чтобы наградить медалью «За отвагу» Азаренка, здравомыслящая часть общества должна только приветствовать, – пишет обозреватель Петр Кузнецов. – Слава Богу, деды наши, в том числе и мой, имевшие или имеющие награды с таким же названием, получали их за совершенно другие заслуги и даже совершенно от другого государства и из других рук. Их дела и подвиги этот фарс на умаляет.

А вот для сегодняшней системы подобные фокусы – очень нехороший сигнал. По факту, это девальвация любой идеологической и идейной мотивации для защитников режима, кроме материальной.

Интересная деталь состоит в том, что вот Азаренку дали «За отвагу», а, например, Муковозчику, который виртуально уже и берцы надевал, и дубинку брал, только «За трудовые заслуги». Деталь интересная и тонкая: Муковозчик «творит», не выходя из кабинета, стало быть просто трудится. А вот Азаренок на митинги ходил, прямо как на передовую и линию фронта, где в него даже «стреляли»... пардон – плевали. Вот и разница между отвагой и трудовыми заслугами.

И вот, в рамках этой шкалы подвигов, очень интересно посмотреть на людей в погонах, для которых реальность, в которой боевой доблестью, награждаемой боевой же медалью, считается быть оплеванным толпой, является мощным идейным стимулирующим и мотивирующим фактором.

Нет, конечно, мятеж из-за этого никто не поднимет. Но осадочек останется. Девальвация. Девальвация смыслов, ценностей, идей, стимулов.

Самое главное во всем этом следующее. Неуважение – фирменный знак существующей системы. Год назад, во время первой волны ковида, с первыми смертями, это неуважение потоком выплеснулось на самых обычных людей в виде реакции на эти смерти и на простые человеческие страхи и опасения.

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Общество, терпевшее подобное 26 лет, наконец почувствовало, что «полна коробочка» и предел достигнут. Отвернулось и, похоже, навсегда. Теперь что бы кто ни говорил и не делал в адрес людей, это уже – мимо кассы. Большинство не воспринимает действующую власть как свое руководство, а, значит, и обижаться нет смысла.

Теперь это же неуважение продолжает транслироваться и распространяться, но уже среди более узкой группы – тех, кто ещё поддерживает режим.

Вот им, тем, кто ещё поддерживает и, следовательно, воспринимает, и ждёт человеческого обращения, теперь придётся это все получать и переваривать. Вопрос в том, насколько их терпения хватит.

Так что, нормальное решение. Побольше бы таких – глядишь, быстрее дело бы пошло.

 
Теги: Новости
 
 
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Основатель «Сильных новостей» – о госнаградах и благодарностях пропагандистам.
 
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