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Тихановская выступит на съезде правящей партии ФРГ

12.01.2021 11:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская выступит на съезде немецкой правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС), сообщила пресс-служба политика.

Съезд пройдёт в онлайн-формате 16 января.

Тихановской доведется выступать с компании с такими докладчиками как канцлер Германии Ангела Меркель, канцлер Австрии Себастьян Курц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской народной партии Дональд Туск и председатель баварской партии ХСС Маркус Зёдер.

 
 
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Светлана Тихановская выступит на съезде немецкой правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС), сообщила пресс-служба политика.
 
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