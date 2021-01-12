|
Тихановская выступит на съезде правящей партии ФРГ
Источник материала: АФН
Светлана Тихановская выступит на съезде немецкой правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС), сообщила пресс-служба политика.
Съезд пройдёт в онлайн-формате 16 января.
Тихановской доведется выступать с компании с такими докладчиками как канцлер Германии Ангела Меркель, канцлер Австрии Себастьян Курц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской народной партии Дональд Туск и председатель баварской партии ХСС Маркус Зёдер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская выступит на съезде немецкой правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС), сообщила пресс-служба политика.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)