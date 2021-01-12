Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв - Sputnik. В Брестской области за прошлый год было зафиксировано в 10 раз больше лесных пожаров, чем в Витебской, подвели итоги 2020-го года в Минлесхозе.

Всего за прошедший год на территории лесного фонда Минлесхоза зафиксировано 1 064 случаев возгораний общей площадью свыше 6,5 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе ведомства. В 2019 году площадь, охваченная пожарами, была в 1,6 раз выше.

"Существенное влияние на пожароопасную обстановку в 2020 году оказали погодные условия. Отсутствие климатической зимы, установление теплой погоды со среднесуточной температурой на 5-8°С выше климатической нормы, выжигание населением сухой травянистой растительности заметно усложнили пожароопасную обстановку", - рассказали в Минлесхозе.

Самым "горячим" для леса месяцем стал апрель. Тогда было зарегистрировано больше половины лесных пожаров - 538 случаев.

Наибольшим количеством лесных пожаров отметились Брестская и Гомельская области (359 и 286 случаев соответственно), меньше всего их было зафиксировано в Витебской области - всего 34 случая.

Как найти пожар в лесу?

В сравнении с 2019 годом площадь пожаров заметно снизилась. Еще год назад в Беларуси горели 10,7 гектаров. Помогло добиться такого результата в том числе техническое переоснащение. В 2020 году силами лесхозов построили 17 пожарно-наблюдательных мачт, установили 52 системы видеонаблюдения и провели ряд других мероприятий.

Больше половины от всех случаев лесных пожаров в 2020 году было обнаружено благодаря лесной охране, которая проводит регулярные патрулирования территории. Благодаря такому пешеходному патрулированию удалось обнаружить 707 возгораний.

В ведомстве уточнили, что о 67 случаях возгораний в лесу специалисты узнали от местных жителей.

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