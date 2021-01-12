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Мария Колесникова снова в Минске - ее перевели в СИЗО на Володарского

12.01.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

8 января Марию Колесникову перевели из изолятора в Жодино в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске

Мария Колесникова снова в Минске - ее перевели в СИЗО на Володарского
Как сообщает Telegram-канал Виктора Бабарико, Марию разбудили ночью, показали постановление на перевод, сказали собирать вещи и этапировали в Минск на поезде. 

«Это была романтическая поездка на поезде», – описала Мария этап.

На Володарке с ней встретился адвокат. По его словам, Колесникова держится бодро.

Все невероятные беларусы теперь могут писать ей по адресу: Минск, СИЗО-1, улица Володарского, 2, 220030.



Напомним, на днях Марии продлили срок содержания под стражей еще на два месяца - до 8 марта.

Мария Колесникова, экс-глава штаба Виктора Бабарико и одна из лидеров Координационного совета, была похищена в Минске 7 сентября и после неудачной попытки выдворить ее из страны официально задержана 8 сентября. Ее поместили в тюрьму в Жодино. 

Марию как члена Координационного совета обвиняют по ст. 361 УК о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности РБ. 

Какие именно высказывания Марии следствие считает преступными, не сообщается.

Адвокаты много раз пытались добиться изменения ей меры пресечения на залог, домашний арест и т.д., ходатайствовали о прекращении уголовного преследования, но все их жалобы и ходатайства были отклонены. 
 
Теги: Минск
 
 
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8 января Марию Колесникову перевели из изолятора в Жодино в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске
 
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