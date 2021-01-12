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COVID-19 продолжает убивать: после месяца на ИВЛ в Гомеле умер известный хирург
Источник материала: Партизан
В Гомеле умер известный хирург Павел Березаев.
Об этом
Павел Березаев — врач-хирург высшей квалификационной категории.
С 1984 года работал заведующим отделением реабилитации микрохирургии Гомельского областного онкодиспансера. С 2011 года — заведующим отделением малоинвазивной и реконструктивной хирургии Гомельской городской клинической больницы № 3.
Березаев в Гомеле и далеко за его пределами известен прежде всего как отличный пластический хирург. Свою первую пластическую операцию Павел Анатольевич выполнил еще в 1995 году.
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В Гомеле умер известный хирург Павел Березаев.
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