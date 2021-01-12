Беларусь стала меньше экспортировать и еще меньше покупать













Импорт превысил экспорт примерно на 3 миллиарда долларов.





"К уровню января – ноября 2019 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 84,3%, экспорт – 86,8%, импорт – 82,2%", - рассказали в Белстате.





Экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 1,7%, импорт – на 9,6%. Средние цены экспорта и импорта также снизились.





Цены экспорта стали ниже на 11,7%, импорта – на 9,1%.