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Беларусь стала меньше экспортировать и еще меньше покупать
Источник материала: Партизан
Внешнеторговый оборот товаров Беларуси за 11 месяцев 2020 года превысил 55 миллиардов долларов США.
Импорт превысил экспорт примерно на 3 миллиарда долларов.
"К уровню января – ноября 2019 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 84,3%, экспорт – 86,8%, импорт – 82,2%", - рассказали в Белстате.
Экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 1,7%, импорт – на 9,6%. Средние цены экспорта и импорта также снизились.
Цены экспорта стали ниже на 11,7%, импорта – на 9,1%.
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Внешнеторговый оборот товаров Беларуси за 11 месяцев 2020 года превысил 55 миллиардов долларов США.
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