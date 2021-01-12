До 30%! Под какой процент банки готовы сегодня давать деньги

В отчете Нацбанка оптимистических прогнозов было не очень много.





- В первом квартале 2021 года (в меньшей степени) участники исследования прогнозируют повышение спроса для всех категорий кредитополучателей, - констатировали специалисты банка





И добавили: в начале 2021 года ожидается смягчение условий кредитования для представителей крупного бизнеса, для представителей малого и среднего бизнеса изменений условий не ожидается. А вот для физических лиц условия даже ужесточатся.





Вообще тенденция ужесточения условий кредитования граждан началась еще летом 2020 года. Так средняя ставка, под которую физлица могли взять кредит в сентябре 2020 года, составила 9,11%. Для сравнения, в июне этот показатель находился на отметке 9,67%.





Мы решили посмотреть, под какой процент банки кредитуют потребителей в начале января 2021 года.





САМЫЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОТРЕБКРЕДИТ – ПОД 13,3%





Предложений банков - множество, а условий их предоставления - еще больше. Будем исходить из того, что нам нужен потребительский кредит на сумму в 2000 рублей. Получить его мы хотим наличными, без поручителей и без предоставления справки о доходах.





Срок, который нас устроит, 12 месяцев.





Надо сказать, что процентов, которые были бы меньше 10 пунктов, в нашем случае найти не удалось.





Одним из самых приятных оказалось предложение от Банка Решение: деньги здесь готовы одолжить под 13, 33%. Максимально возможная сумма - до десяти тысяч рублей, а срок кредитования - четыре года.





Поручители, как мы и оговаривали, не нужны, а вот договор добровольного медицинского страхования или договор на организацию медицинских услуг у потенциального кредитополучателя должен быть обязательно (подробности – в инфографике).





Некоторые банки связывают ставку процента, сумму и срок предоставления кредита. Такой сложный кредитный продукт, есть, к примеру, у БТА Банка. Логика следующая: вас могут прокредитовать на сумму от 200 до 2000 рублей на срок до 12 месяцев. В этом случае ставка – все те же лояльные 13,33%.





Если срок предоставления кредита больше - от года до трех лет - то ставка сразу подскакивает больше, чем в два раза - до 29%. Правда в этом случае вы можете претендовать и на большую сумму кредита - до 5000 рублей.





И всегда надо помнить: банк может отказать в предоставлении кредита исходя из вашей кредитной истории, платежеспособности и пр.









БОЛЬШИНСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ БАНКОВ ПО КРЕДИТАМ - ОТ 25 ДО 29,9%





Подавляющее количество банковских потребительских кредитов, которые бы отвечали нашим условиям, предоставляются под 25-30%. Чуть ниже – 23% - ставка по кредиту «Ваши деньги» от СтатусБанка, срок которого от трех месяцев до года.





Прочие кредитные предложения банков можно условно разделить на две категории: до 30% и больше. Программы кредитования под 25% есть у Белинвестбанка, под 25, 9% - у РРБ-Банка.





Под ставку, приближающуюся к 30%, предлагают потребительские кредиты в Банке Дабрабыт, Альфа-Банке. Вообще, кажется, что ставки лимитов не имеют: например, в Паритетбанке наличные предлагают по 34%, а в МТБанке процент еще больше - 39 пунктов.