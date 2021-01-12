«Фазель нарывается на международный скандал». Почему Лукашенко при помощи главы IIHF не сможет «прорубить окно в Европу»

Источник материала: KYKY

Вчера, 11 января, в Минск приехал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, чтобы обсудить перспективы проведения Чемпионата мира с так называемым президентом Лукашенко. Однако, их встреча закончилась разносом Фазеля в СМИ и социальных сетях.

Прямо сейчас решается вопрос, состоится ли в Минске ЧМ по хоккею, который запланирован на конец мая – начало июня. Соревнования должны пройти в Беларуси и Латвии. Многие беларусы, латвийская сторона, а также ряд других участников чемпионата уже не раз высказывались против этого мероприятия из-за репрессий беларуских силовиков и фальсификации президентских выборов в Беларуси. Сегодня, 12 января, Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил: «Подтверждаю позицию Латвии. Проведение ЧМ-2021 в Минске совершенно недопустимо. Репрессии против мирных демонстрантов, в том числе спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения. Ожидаем решения IIHF».

I reiterate position of Latvia that organising World Ice Hockey Championship in #Minsk is completely unacceptable, repressions against peaceful demonstrators, including athletes, makes such event immoral & contrary to the principles of sportsmanship. We await @IIHFHockey decision https://t.co/LmutonNgRW — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 11, 2021

Однако, у Фазеля, видимо, другое мнение. Вчера, после встречи с Лукашенко, он сказал: «В рамках тщательной оценки возможностей Минска по проведению чемпионата мира мы обсуждаем эти вопросы с различными группами и благодарны за возможность встретиться с представителями беларуского правительства и оргкомитета, чтобы оценить их вклад в обеспечение сбалансированного подхода. Этот процесс начался сегодня утром и будет продолжен новыми встречами в Минске и дискуссиями в совете IIHF».

После этого пользователи инстаграма забросали посты в официальном профиле Международной федерации хоккея комментариями в духе «Почему вы не публикуете фото, как ваш Рене обнимается с убийцей Лукашенко?» Многие писали хэштеги #dontplaywithdictator и #standwithbelarus. IIHF сперва просто удаляла такие комменты, а затем полностью отключила функцию комментирования своих постов.

Также IIHF удалила в Facebook пост про посещение Рене Фазелем Минска.

Рассказываем, что говорят эксперты.

Медиаменеджер Дмитрий Навоша

«[Почему для Лукашенко так важно провести Чемпионат мира по хоккею в Беларуси?] Примерно по тем же причинам, по каким тот же условный Гитлер так хотел проводить крупные международные турниры, такие как Олимпиада, в период своего утверждения в качестве одного из европейских лидеров и человека, который возрождает свою родную Германию.

Лукашенко сейчас находится в абсолютной, тотальной международной блокаде. Его не признала ни одна из стран-соседей Беларуси как президента, включая даже Украину, не только страны Евросоюза, кроме России. Он не признан ни в Штатах, ни в Европе, ни в Евросоюзе, ни в Канаде, ни в Великобритании, почти нигде. Он пытается хоть какое-то окно в Европу прорубить.

И в этом смысле коррумпированная спортивная федерация, где президент этой федерации сидит на своем посту 26 лет (какое совпадение с Александром Лукашенко!) – Рене Фазель в 1994 году пришел к власти в мировом хоккее. Вот это для него такой шанс – прорубить окно в Европу, эту блокаду сломать и показать, что он хоть кем-то признается <...>

Мы иллюзий не питаем, понимаем, что это такая синекура хоккейная, которая давно базируется на коррупции, что Фазель любит приезжать в Минск к Лукашенко. Сейчас он проводит вечер, я думаю, довольно приятный для себя, в резиденции Лукашенко. И таких вечеров у него было много.

Мы будем его вынуждать. Беларуская спортивная общественность, обращаясь к мировой, будет вынуждать Фазеля отменять этот турнир, несмотря на его желание провести его все равно в Минске на радость Лукашенко. Беларуский фонд спортивной солидарности с октября как минимум информирует все хоккейные клубы Европы, хоккейные федерации Европы, европейских политиков на английском языке в очень подробных ньюслеттерах обо всем, что в Беларуси происходит.

Мы видим уже, что Дания практически напрямую декларирует, что они не поедут на Чемпионат мира в Беларусь, сегодня Финляндия выступила с аналогичным заявлением. Там говорится о том, что как минимум все северные страны – это четыре скандинавских страны – не считают возможным проведение Чемпионата мира в Минске в условиях диктатуры. Я предполагаю, что после того как к этому числу присоединятся Германия, Канада и Штаты, Чемпионат мира просто будет отменен сам по себе <...>

Международный олимпийский комитет первым отреагировал на запросы беларуских спортсменов, которые проапеллировали к нарушению своих прав и вообще прав человека в стране, и наказал Беларуский национальный олимпийский комитет, включая главу федерации хоккея Беларуси по фамилии Басков, который сегодня наряду с Лукашенко также обнимался с Рене Фазелем. Этот человек, как известно, участвовал в убийстве одного из протестующих – Романа Бондаренко, и до сих пор никакое уголовное дело не открыто и не состоялось.

Мне кажется, что Рене Фазель нарывается вообще на большой международный скандал и на растущее количество вопросов относительно того, как вообще такая федерация может существовать, как он может занимать должность лидера мирового хоккея до сих пор, будучи настолько беспринципным».

Руководитель НАУ Павел Латушко

«Суть визита Рене Фазеля остается позорно очевидной, какими бы красивыми словами о «спорте вне политики» ни пытались прикрывать подковерную сделку. Единственное, что остается неизвестным: пригласили ли господина Фазеля на популярное у председателя федерации хоккея Беларуси развлечение – ночную охоту за ленточками и мирными беларусами?

Право испортить свою репутацию на закате карьеры остается за господином Фазелем. Но предупреждаем: если этот визит все-таки выльется в недочемпионат, то играть придется против очень многочисленной команды – команды гордого беларуского народа. Несмотря на аресты и репрессии, на которые вы закрываете глаза, наша команда будет самой сильной, так как мы на стороне добра».