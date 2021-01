«Фазель нарывается на международный скандал». Почему Лукашенко при помощи главы IIHF не сможет «прорубить окно в Европу»

Источник материала: KYKY

Вчера, 11 января, в Минск приехал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, чтобы обсудить перспективы проведения Чемпионата мира с так называемым президентом Лукашенко. Однако, их встреча закончилась разносом Фазеля в СМИ и социальных сетях.

Прямо сейчас решается вопрос, состоится ли в Минске ЧМ по хоккею, который запланирован на конец мая – начало июня. Соревнования должны пройти в Беларуси и Латвии. Многие беларусы, латвийская сторона, а также ряд других участников чемпионата уже не раз высказывались против этого мероприятия из-за репрессий беларуских силовиков и фальсификации президентских выборов в Беларуси. Сегодня, 12 января, Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил: «Подтверждаю позицию Латвии. Проведение ЧМ-2021 в Минске совершенно недопустимо. Репрессии против мирных демонстрантов, в том числе спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения. Ожидаем решения IIHF».