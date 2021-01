Што вядома пра ўкраінскіх экспэртаў, якія выступаюць на БТ у падтрымку Лукашэнкі

Источник материала: Свабода

У Беларусі выказваньне «Хочаце, як ва Ўкраіне?» ужо стала хадавым з падачы беларускіх чыноўнікаў. Ад 2014 году, калі ва Ўкраіне адбылася Рэвалюцыя годнасьці і зьмянілася ўлада, дзяржаўныя тэлеканалы Беларусі пасьлядоўна ствараюць вобраз «няшчаснай» суседняй краіны, дзе нацыяналізм нібыта ўзьведзены ў ранг дзяржаўнай палітыкі, а дзяржаўныя інстытуты не спраўляюцца з забесьпячэньнем эканамічнага і сацыяльнага дабрабыту грамадзян.

Амаль штодзень у эфіры беларускіх тэлеканалаў для пацьвярджэньня выказваньняў беларускіх чыноўнікаў запрашаюць малавядомых украінскіх экспэртаў, якія расказваюць пра несамастойнасьць Украіны як дзяржавы, пра краіну са зьнішчанымі эканомікай і сыстэмай аховы здароўя.

Свабода сабрала інфармацыю пра некалькіх украінскіх экспэртаў, якія дапамагаюць беларускай прапагандзе ствараць і распаўсюджваць міты пра сваю ўласную краіну.

10 студзеня ў нядзельным выніковым інфармацыйным этэры тэлеканала «Беларусь-1» прадэманстравалі пяціхвіліннае інтэрвію ўкраінскага экспэрта Сяргея Бялашкі. Яго распытвалі адразу пра ўсё — пра моўны закон, пра каранавірус і інвэстыцыйны патэнцыял Украіны. А ягоную крытычную ацэнку дзеяньняў уладаў скарысталі, каб у эфіры агучыць выснову: «Украіна знаходзіцца на мяжы эканамічнага дэфолту і жыве ад крэдыту да крэдыту, а насельніцтва засталося з каранавірусам сам-насам і пра вакцыну можа толькі марыць, а ўкраінскія палітыкі вырашылі ўключыць заежджаную нацыяналістычную кружэлку». Хоць такіх слоў экспэрт нават не ўжываў.

Сяргей Бялашка жыве ў Кіеве і ачольвае Агенцтва сацыяльных камунікацый. Часьцей за ўсё ён удзельнічае ў этэрах расейскіх і ўкраінскіх тэлеканалаў, якія ва Ўкраіне лічаць прарасейскімі, а іхных уласьнікаў зьвязваюць з атачэньнем Віктара Медзьведчука, кума расейскага прэзыдэнта.

Але найбольш вядомым ва Ўкраіне Сяргей Бялашка стаў пасьля таго, як мэдыяпляцоўка texty.org.ua , якая выкрывае фэйкавую інфармацыю, уключыла яго і ягоную арганізацыю ў базу псэўдасацыёлягаў. Усе апытаньні, якія праводзіла агенцтва Бялашкі, мелі прыкмету аплочаных на карысьць тых ці іншых украінскіх палітыкаў.

Неаднаразова ў эфіры дзяржаўнага канала «Беларусь-1» выступалі яшчэ два экспэрты — Юры Кот і Юры Падаляка. Іх абодвух вядоўцы прадстаўлялі як украінскіх экспэртаў.

