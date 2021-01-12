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Трамп ввёл в Вашингтоне режим ЧС перед инаугурацией Байдена

12.01.2021 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принял Дональд Трамп для обеспечения безопасности в городе перед инаугурацией Джо Байдена. Это позволит федеральным властям выделить средства на оказание помощи столице в ускоренном режиме.

Трамп ввёл в Вашингтоне режим ЧС перед инаугурацией Байдена

После штурма Капитолия обстановка в США остается напряженной. По данным ФБР, во всех 50 штатах до вступления в должность Байдена планируются вооруженные протесты. Некая известная им группа людей намерена в выходные направиться в столицу и начать крупное восстание. Они призывают захватить административные здания и суды, если Трампа отстранят от должности президента до 20 января.

Трамп ввёл в Вашингтоне режим ЧС перед инаугурацией Байдена

Правоохранители Вашингтона в режиме повышенной готовности. Меры безопасности, связанные с инаугурацией Байдена, начнут принимать на неделю раньше – уже с 13 января. Помимо бойцов Нацгвардии, для охраны правопорядка в столицу могут направить несколько тысяч военнослужащих.

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Новости США. В Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принял Дональд Трамп для обеспечения...
 
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