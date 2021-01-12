У режима Лукашенко есть рычаги давления на главу IIHF Фазеля?

У действующих властей Беларуси может быть серьезный рычаг давления на президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Такое мнение бытует в спортивных кругах.





К примеру, чемпионка мира и Европы, член Координационного совета Надежда Остапчук отмечает, что приезд в Минск главы мирового хоккея «вызвал много вопросов».

«Непонятно, в чем ему нужно было удостовериться, чтобы лично приезжать в Беларусь. Всему миру известно, что в Беларуси на данный момент более 30 тысяч задержанных за мирное выражение своего мнения (178 признаны политзаключенными ). Интересно, что не остановил господина Фазеля от теплых объятий с Лукашенко и тот факт, что гражданка Швейцарии, Наталья Херше, соотечественница Фазеля, была приговорена к 2,5 годам лишения свободы за сорванную балаклаву и сейчас отбывает наказание в тюрьме», — отмечает ветеран легкой атлетики страны.

Она считает, что глава IIHF не хочет видеть и слышать белорусов и мировое сообщество, которые каждый день говорят о беззаконии, которое происходит в Беларуси.

«Таким образом, возникают вопросы к самому господину Фазелю. Что за рычаги давления есть у режима, что ни реакция мирового сообщества, ни требования многих команд участниц потенциального первенства перенести ЧМ-2021 из Минска не смущают главу хоккейной федерации и он продолжает теплое общение с нынешней властью в Беларуси?» — задала Остапчук вопрос.

В свою очередь известный белорусский медиаменеджер Дмитрий Навоша в эфире «Настоящего Времени» отметил , что Белорусский фонд спортивной солидарности «не питал иллюзий относительно того, что Рене Фазель как-то особенно чуток к таким словам, как "права человека", "свобода", что его как-то трогают 178 политзаключенных в Беларуси или 30 тысяч человек, которые прошли через тюрьмы».

«Мы иллюзий не питаем, понимаем, что это такая синекура хоккейная, которая давно базируется на коррупции, что Фазель любит приезжать в Минск к Лукашенко, — считает эксперт. — Мы будем его вынуждать; белорусская спортивная общественность, обращаясь к мировой, будет вынуждать Фазеля отменять этот турнир, несмотря на его желание провести его все равно в Минске на радость Лукашенко».

Навоша советует президенту федерации также задуматься о своей судьбе: «Мне кажется, что Рене Фазель нарывается вообще на большой международный скандал и на растущее количество вопросов относительно того, как вообще такая федерация может существовать, как он может занимать должность лидера мирового хоккея до сих пор, будучи настолько беспринципным».

Тема переноса или бойкота чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должен пройти в Минске и Риге, обсуждается политиками и спортивными функционерами в семи странах-участницах: Германии, Дании, Норвегии, Финляндии, Чехии, Швеции и стране-соорганизаторе Латвии.

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