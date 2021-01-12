|
У режима Лукашенко есть рычаги давления на главу IIHF Фазеля?
Источник материала: Навiны
У действующих властей Беларуси может быть серьезный рычаг давления на президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Такое мнение бытует в спортивных кругах.
К примеру, чемпионка мира и Европы, член Координационного совета Надежда Остапчук отмечает, что
«Непонятно, в чем ему нужно было удостовериться, чтобы лично приезжать в Беларусь. Всему миру известно, что в Беларуси на данный момент более 30 тысяч задержанных за мирное выражение своего мнения (178
Она считает, что глава IIHF не хочет видеть и слышать белорусов и мировое сообщество, которые каждый день говорят о беззаконии, которое происходит в Беларуси.
«Таким образом, возникают вопросы к самому господину Фазелю. Что за рычаги давления есть у режима, что ни реакция мирового сообщества, ни требования многих команд участниц потенциального первенства перенести
В свою очередь известный белорусский медиаменеджер Дмитрий Навоша в эфире «Настоящего Времени»
«Мы иллюзий не питаем, понимаем, что это такая синекура хоккейная, которая давно базируется на коррупции, что Фазель любит приезжать в Минск к Лукашенко, — считает эксперт. — Мы будем его вынуждать; белорусская спортивная общественность, обращаясь к мировой, будет вынуждать Фазеля отменять этот турнир, несмотря на его желание провести его все равно в Минске на радость Лукашенко».
Навоша советует президенту федерации также задуматься о своей судьбе: «Мне кажется, что Рене Фазель нарывается вообще на большой международный скандал и на растущее количество вопросов относительно того, как вообще такая федерация может существовать, как он может занимать должность лидера мирового хоккея до сих пор, будучи настолько беспринципным».
Тема переноса или бойкота чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должен пройти в Минске и Риге,
Читать также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У действующих властей Беларуси может быть серьезный рычаг давления на президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Такое мнение бытует в спортивных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)