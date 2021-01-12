Источник материала: UDF



Климат на Земле постепенно меняется / pixabay.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мир приблизился к глобальной катастрофе — климатологи ЕС 2020 год был самым жарким и приблизил человечество к «точке невозврата».

Из них 2020 год был самым жарким (средние температуры повысились на 1,25 градуса Цельсия) и приблизил человечество к «точке невозврата»,phys.org.Специалисты Службы мониторинга климата ЕС пришли к выводу, что подобное развитие событий подтверждает тенденцию ускоренного глобального потепления на планете. А оно может привести к катастрофе.