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Мир приблизился к глобальной катастрофе — климатологи ЕС
Источник материала: UDF
Климат на Земле постепенно меняется / pixabay.com
Из них 2020 год был самым жарким (средние температуры повысились на 1,25 градуса Цельсия) и приблизил человечество к «точке невозврата»,
Специалисты Службы мониторинга климата ЕС пришли к выводу, что подобное развитие событий подтверждает тенденцию ускоренного глобального потепления на планете. А оно может привести к катастрофе.
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2020 год был самым жарким и приблизил человечество к «точке невозврата».
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