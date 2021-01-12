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Мир приблизился к глобальной катастрофе — климатологи ЕС

12.01.2021 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мир приблизился к глобальной катастрофе — климатологи ЕС
Климат на Земле постепенно меняется / pixabay.com
Мир приблизился к глобальной катастрофе, заявили климатологи ЕС. Тревожным сигналом стали последние шесть лет — самые теплые за всю историю наблюдений за климатом.

Из них 2020 год был самым жарким (средние температуры повысились на 1,25 градуса Цельсия) и приблизил человечество к «точке невозврата», пишет phys.org.

Специалисты Службы мониторинга климата ЕС пришли к выводу, что подобное развитие событий подтверждает тенденцию ускоренного глобального потепления на планете. А оно может привести к катастрофе.

 
 
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2020 год был самым жарким и приблизил человечество к «точке невозврата».
 
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