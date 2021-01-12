Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Евро открыл торги 12 января снижением до минимума за 21 день, доллар и рубль РФ дорожают Курс доллара поднялся на 0,0022 BYN до 2,5809 BYN/USD.

Напомним, что вчера её значение снизилось до минимума за 19 дней.По информациина 10:15:Курс доллара поднялся на 0,0022 BYN до 2,5809 BYN/USD.Доллар укрепляется уже пятый раз за последние шесть торгов, но за это время его стоимость выросла всего на 0,0101 BYN.Курс евро снизился на 0,0027 BYN до 3,1370 BYN/EUR — минимума за три дня.Евро дешевеет уже четвёртый раз за последние пять торгов. Общее снижение за это время составило 0,0310 BYN.Напомним, что на торгах 5 января евро обновил исторический максимум на уровне 3,1703 BYN.Курс российского рубля вырос на 0,0116 BYN до 3,4761 BYN/100 RUB.Российский рубль начал торги утром во вторник небольшим укреплением к доллару и евро. Курс доллара опустился до 74,20 российских рублей, а евро до 90,21 российских рублей.