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Евро открыл торги 12 января снижением до минимума за 21 день, доллар и рубль РФ дорожают

12.01.2021 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евро открыл торги 12 января снижением до минимума за 21 день, доллар и рубль РФ дорожают
Иллюстративное фото
Белорусский рубль утром во вторник девальвируется к доллару и российскому рублю. Стоимость корзины валют выросла на 0,16%.

Напомним, что вчера её значение снизилось до минимума за 19 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:15:

Курс доллара поднялся на 0,0022 BYN до 2,5809 BYN/USD.

Доллар укрепляется уже пятый раз за последние шесть торгов, но за это время его стоимость выросла всего на 0,0101 BYN.

Курс евро снизился на 0,0027 BYN до 3,1370 BYN/EUR — минимума за три дня.

Евро дешевеет уже четвёртый раз за последние пять торгов. Общее снижение за это время составило 0,0310 BYN.

Напомним, что на торгах 5 января евро обновил исторический максимум на уровне 3,1703 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0116 BYN до 3,4761 BYN/100 RUB.

Московская биржа


Российский рубль начал торги утром во вторник небольшим укреплением к доллару и евро. Курс доллара опустился до 74,20 российских рублей, а евро до 90,21 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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