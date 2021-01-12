|
Volkswagen с летними шинами на передней оси перевернулся на расчищенной дороге
Источник материала: Onliner
В Лидском районе на крыше оказался автомобиль. На передней его оси были установлены летние шины. Водитель, местный житель, не справился с управлением на проселочной дороге, несмотря на то, что дорога была расчищена, допустил занос автомобиля и съехал в кювет, где опрокинулся.
ДТП произошло рано утром под Крупово (Лидский район). К счастью, никто не пострадал.
В ГАИ напомнили об обязательном использовании в период с 1 декабря по 1 марта зимних шин. Особенно это правило актуально в последние дни, когда на дорогах
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лидском районе на крыше оказался автомобиль. На передней его оси были установлены летние шины. Водитель, местный житель, не справился с управлением на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)