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Volkswagen с летними шинами на передней оси перевернулся на расчищенной дороге

12.01.2021 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Лидском районе на крыше оказался автомобиль. На передней его оси были установлены летние шины. Водитель, местный житель, не справился с управлением на проселочной дороге, несмотря на то, что дорога была расчищена, допустил занос автомобиля и съехал в кювет, где опрокинулся.

ДТП произошло рано утром под Крупово (Лидский район). К счастью, никто не пострадал.

Volkswagen с летними шинами на передней оси перевернулся на расчищенной дороге

В ГАИ напомнили об обязательном использовании в период с 1 декабря по 1 марта зимних шин. Особенно это правило актуально в последние дни, когда на дорогах регистрируется немало типичных зимних аварий.

Volkswagen с летними шинами на передней оси перевернулся на расчищенной дороге

 
 
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В Лидском районе на крыше оказался автомобиль. На передней его оси были установлены летние шины. Водитель, местный житель, не справился с управлением на...
 
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