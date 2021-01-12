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ГАИ ведет контроль из автомобилей «гражданской» окраски: выявленных нарушений гораздо больше обычного

12.01.2021 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области рассказали о том, что на дорогах и улицах населенных пунктов организован скрытый контроль за соблюдением водителями транспортных средств и пешеходами правил дорожного движения. Инспекторы несут службу на автомобилях стандартной окраски без привычных опознавательных знаков и мигалок. С точки зрения выявляемых нарушений такой метод оказался гораздо эффективнее.

— Ничто так не дисциплинирует водителей и пешеходов, как присутствие патрульного автомобиля ГАИ, — отмечают в Госавтоинспекции.

Соответственно, когда машины с мигалками нет рядом, шансы выявить нарушителя увеличиваются. По этой причине инспекторы и пересели на автомобили «гражданской» окраски. Они, к слову, оборудованы техническими средствами, при помощи которых выявляются водители, нарушающие правила остановки и стоянки вблизи пешеходных переходов, которые ограничивают видимость и создают аварийную обстановку.

ГАИ ведет контроль из автомобилей «гражданской» окраски: выявленных нарушений гораздо больше обычного

— Такие методы работы выбраны с целью профилактики правонарушений и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Все участники дорожного движения обязаны соблюдать ПДД независимо от присутствия или отсутствия стражей дорог, — подчеркнули в ГАИ.

Особое внимание уделяется тем, кто превышает разрешенный скоростной режим. Кроме того, ведется работа в отношении пешеходов, которые переходят проезжую часть в неустановленном месте и не используют световозвращающие элементы в темное время суток.

— Первые результаты работы на таком автомобиле показали, что даже за малый промежуток времени инспекторы выявляют намного больше нарушений, чем обычно, — отметили в ГАИ. —  Так, за 10 минут было выявлено 17. Фото и видео, подтверждающие факт правонарушения, помогают осознать и признать вину.

ГАИ ведет контроль из автомобилей «гражданской» окраски: выявленных нарушений гораздо больше обычного

 
 
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В ГАИ Минской области рассказали о том, что на дорогах и улицах населенных пунктов организован скрытый контроль за соблюдением водителями транспортных средств и...
 
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