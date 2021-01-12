Начался суд над архитектором, задержанным после акции на «площади Перемен». В его рюкзаке обнаружили петарды, рогатку и самодельную дубинку

Источник материала: Onliner

15 ноября в Минске после акции протеста на «площади Перемен» задержали архитектора Вадима Дмитренка. Затем по телеканалу «Беларусь 1» показали сюжет его допроса. На видео мужчина стоит на коленях, а из рюкзака рядом с ним выкладывают «немирный арсенал». Согласно информации из сюжета, в рюкзаке Дмитренка были обнаружены армейская дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка и железные шарики к ней, самодельная дубинка, балаклава.

Далее съемка продолжилась в кабинете, где мужчина отвечал на вопросы с закрытыми глазами. По его словам, на «площадь Перемен» он приехал поддержать протестующих. Задержали его на бульваре Шевченко.

На вопрос, с какой целью он носил перечисленные выше вещи в рюкзаке, говорит: «Я не могу сказать, это был эмоциональный поступок».

— В содеянном раскаиваетесь? — спрашивает сотрудник.

— Однозначно, — отвечает он.

Сегодня проходит первое судебное заседание по уголовному делу о незаконном изготовлении холодного оружия, активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также о покушении на участие в массовых беспорядках.

Дмитренок — обвиняемый по ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 342, ст. 14, ч. 2 ст. 293 УК.

Суд

В 10:15 в суде Центрального района Минска началось первое рассмотрение дела Дмитренка.

Судья начинает основную процедуру установления личности. В ходе ее становится известно, что Дмитренок Вадим Геннадьевич женат, у него высшее образование, имеет двоих детей, ранее не судим, с 15 ноября 2020 года находится под стражей.

— Работал индивидуальным предпринимателем, заместителем директора на предприятии, — рассказывает Дмитренок.

Он говорит, что у него есть ходатайство о начале рассмотрения дела с доказательной базы. Судья утверждает, что все это будет сделано во время судебного процесса.

Согласно документам суда, свидетель Иванов не явился, но никто не возражает насчет того, чтобы начать судебное заседание.

Гособвинитель зачитывает обвинение, согласно которому Дмитренок изготовил самодельным способом дубинку, которую положил в рюкзак, и прибыл к дому на улице Червякова, где хотел ее применить, но намерение до конца не довел, потому что был задержан. Таким образом, ему вменяется изготовление холодного оружия и принятие участия в несанкционированном массовом мероприятии. Также сообщается, что он вышел на проезжую часть и преграждал движение транспорта, «совершал громкие хлопки руками и использовал флаги». Согласно обвинению, Дмитренок принял активное участие в групповых действиях, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.





Свою вину Дмиренок признает только по одному факту — присутствовал в тот момент в указанном месте.

— Я признаю только то, что я там находился, но на тот момент это не было массово… — говорит обвиняемый.

Он также добавляет, что свое отношение к обвинению готов был бы высказать «после исследования всех доказательств по делу: допроса свидетелей, исследования письменных и вещественных доказательств, допроса обвиняемого».

Судья соглашается. Секретарь вызывает свидетеля. Входит человек в черной одежде, шапке и балаклаве, к которому применены средства безопасности «для неузнаваемости». Это Котов Александр Александрович, он сотрудник ГУБОПиК. Его предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний. Согласно его словам, в указанное время и дату Котов нес службу в составе своего подразделения, связанную с обеспечением порядка на территории города Минска. По улице Червякова находился приблизительно с 15 часов дня.

— В момент прибытия на проезжей части находилось большое скопление граждан — порядка 1000—1500 человек, которые блокировали транспортные средства, не давая им проехать, — рассказывает свидетель. — Они агрессивно себя вели в отношении прибывших сотрудников, не реагировали на просьбы, начали применять подручные средства, камни, которые находились на земле. У людей, которые стояли на проезжей части, в руках и на одежде находилась символика бчб-цветов, они выкрикивали лозунги «Жыве Беларусь!», оскорбительные лозунги, растяжку.

В первых рядах находилась группа лиц порядка 40 человек, которая наиболее активно себя вела, бросала предметы, выражала угрозы, призывала опустить оружия. При этом в руках сотрудников органов внутренних дел оружия не было. Лицо, в отношении которого предъявлено обвинение, было замечено в первых рядах. Внимание на него было обращено, потому что он находился в военизированной одежде и имел рюкзак.

Свидетель добавляет, что после команды по освобождению проезжей части граждане, в том числе подсудимый, начали скрываться с места преступления.

— После этих событий мое подразделение было перемещено на улицу Орловскую. При переезде вдоль бульвара был замечен подсудимый. Было принято решение по его задержанию и осмотру предметов. Увидев транспортное средство, он начал стремительно скрываться с указанного места. После высадки и выкриков требований сотрудников он отказался остановиться и предоставить документы, был задержан сотрудниками. При задержании с использованием видеофиксации был досмотрен рюкзак указанного лица. Внутри были обнаружены дымовые шашки, военный дым, металлические подшипники, специализированная рогатка, шланг, преобразованный вручную в дубинку, складной нож.

Согласно словам Котова, сотрудники задавали задержанному вопросы, но ответ на них он дать не смог.

— Задавались ли вопросы, с какой целью ему нужны эти предметы? — спрашивает защита.

— Вопрос задавался, но внятный ответ на него не поступил, — отвечает свидетель.

На вопрос, доставал ли обвиняемый предметы, Котов ответил: «Точно сказать не могу».

(будет дополнено)