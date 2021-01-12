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В Брестской области пятые сутки разыскивают пропавшего подростка

12.01.2021 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Брестской области разыскивают без вести пропавшего 16-летнего жителя Кобрина. Парень ушел из дома 8 января около 7:00. С тех пор его местонахождение неизвестно. По одной из версий, которую отрабатывают в милиции, подросток мог выехать на территорию России, сообщает БЕЛТА.

Алексей Василаке выглядит на свой возраст, рост — 175 см. У него карие глаза, темно-русые волосы. Был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, обут в бежевые ботинки.

В Брестской области пятые сутки разыскивают пропавшего подростка

В милиции просят сообщить информацию о местонахождении парня по телефонам 102, 8 029 794-41-32 или 8 033 642-44-24.

 
 
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В Брестской области разыскивают без вести пропавшего 16-летнего жителя Кобрина. Парень ушел из дома 8 января около 7:00. С тех пор его местонахождение неизвестно. По...
 
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