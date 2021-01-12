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В Минске пройдет Крещенский забег. Синоптики прогнозируют 6—10 мороза

12.01.2021 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Понятно, почему Крещенский забег так называется. Он приурочен к празднику и пройдет 17 января, в воскресенье. Участникам предложат не только преодолеть дистанцию и получить медаль, но и нырнуть в прорубь. Все организовывает Белорусская федерация легкой атлетики. Подобная движуха проходит впервые. Старт — в 12:00 от столичного спорткомплекса «Динамо», расположенного на Даумана, 23.

Участникам предложены две трейловые дистанции на выбор: 5 километров 300 метров (1 круг) и 20 километров 300 метров (4 круга).

Соревнования личные и пройдут в пяти возрастных категориях у мужчин и женщин: 30 лет и младше, 31—40 лет, 41—50 лет, 51—60 лет и 60 и старше.

В Минске пройдет Крещенский забег. Синоптики прогнозируют 6—10 мороза

Организаторы отмечают, что не стоит недооценивать погодные условия, силу морозов и переоценивать свои возможности. На протяжении дистанции будут присутствовать волонтеры, которые незамедлительно помогут при первых признаках переохлаждения.

Вот ссылка, чтобы зарегистрироваться.

А вот еще одна, чтобы ознакомиться с регламентом.

Обещают вот такие красивые медальки.

В Минске пройдет Крещенский забег. Синоптики прогнозируют 6—10 мороза

— На Крещенский забег 17 января обещают мороз от –6 до –10. Шикарная погода! Будем надеяться, что не будет ветра, а так, конечно, повезет. Соревнования проводим впервые, но название должно соответствовать нашему мероприятию, — говорит один из организаторов забега и участник Сергей Зыков. — Во-первых, Крещенские купания, во-вторых, как правило, мороз, зима набирает силы. После забега можем окунуться в прорубь. Это для тех, кто занимается закаливанием и готов. Лично сам собираюсь бежать с голым торсом 20 километров, а на самом финише искупаться (если вы не занимаетесь зимним плаванием, не рекомендую). Всему свое время, берегите себя. Для того чтобы забег принес удовольствие и пользу, помните: не рискуйте и при малейших чувствах охлаждения немедленно наденьте теплую флисовую кофточку, которая обязана быть у вас на поясе. 

 
 
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Понятно, почему Крещенский забег так называется. Он приурочен к празднику и пройдет 17 января, в воскресенье. Участникам предложат не только преодолеть дистанцию и...
 
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