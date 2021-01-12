Успейте выиграть iPhone 12 в «Автобарахолке». Список участников

Источник материала: Onliner

Сегодня, 12 января, как и обещали, мы публикуем список участников , которые выполнили все условия. Ищите себя в списке по ID-транзакции.

Розыгрыш пройдет в 12:00 и будет транслироваться онлайн в официальном канале Onliner в Instagram.