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Реальная Россия: Москва не для всех. История «понаехавшего»
Источник материала: Onliner
Фразы про «не резиновую» Москву и «понаехавших» не надоели разве что коренным москвичам, но тем не менее вопрос остается актуальным: почему люди из регионов едут в центры притяжения, где и трава зеленее, и работа «работее», да и вообще — «поеду туда, и жизнь изменится!»? Onliner совместно с
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Фразы про «не резиновую» Москву и «понаехавших» не надоели разве что коренным москвичам, но тем не менее вопрос остается актуальным: почему люди из регионов едут в...
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