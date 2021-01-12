Реальная Россия: Москва не для всех. История «понаехавшего»

Источник материала: Onliner

Фразы про «не резиновую» Москву и «понаехавших» не надоели разве что коренным москвичам, но тем не менее вопрос остается актуальным: почему люди из регионов едут в центры притяжения, где и трава зеленее, и работа «работее», да и вообще — «поеду туда, и жизнь изменится!»? Onliner совместно с Samsung Galaxy Note20 Ultra продолжает проект «Реальная Россия». Мы едем по большому транссибирскому маршруту от Москвы до Владивостока и собираем самые разные истории обычных людей. Сегодня — рассказ о парне из провинции, который прямиком из плохих компаний, отчислений из школ и «ничего хорошего в твоей жизни не будет» пришел к личному водителю, квартире в центре Москвы и наслаждению жизнью. Это история успешного покорения Москвы.