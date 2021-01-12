ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Реальная Россия: Москва не для всех. История «понаехавшего»

12.01.2021 11:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Фразы про «не резиновую» Москву и «понаехавших» не надоели разве что коренным москвичам, но тем не менее вопрос остается актуальным: почему люди из регионов едут в центры притяжения, где и трава зеленее, и работа «работее», да и вообще — «поеду туда, и жизнь изменится!»? Onliner совместно с Samsung Galaxy Note20 Ultra продолжает проект «Реальная Россия». Мы едем по большому транссибирскому маршруту от Москвы до Владивостока и собираем самые разные истории обычных людей. Сегодня — рассказ о парне из провинции, который прямиком из плохих компаний, отчислений из школ и «ничего хорошего в твоей жизни не будет» пришел к личному водителю, квартире в центре Москвы и наслаждению жизнью. Это история успешного покорения Москвы.

Этот проект мы реализуем совместно с Samsung Galaxy Note20 Ultra — смартфоном нового уровня съемки, позволяющим увидеть детали, которые раньше заметить было невозможно. Снимайте в революционном разрешении 8K и получайте сверхчеткие фотографии высокого качества прямо из видео. Откройте новую главу в истории мобильных устройств.

Спецпроект подготовлен при поддержке ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», УНП 7703608910.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фразы про «не резиновую» Москву и «понаехавших» не надоели разве что коренным москвичам, но тем не менее вопрос остается актуальным: почему люди из регионов едут в...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ приехала на известную «дрифт-площадку» — парковку у ТЦ «Экспобел» (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by