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ГАИ приехала на известную «дрифт-площадку» — парковку у ТЦ «Экспобел» (видео)

12.01.2021 11:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Немало водителей приезжают на довольно пустую парковку у ТЦ «Экспобел», чтобы поупражняться в зимнем вождении или просто весело поездить боком. Есть и другие известные площадки. В ГАИ предупреждают: не стоит делать этого на дорогах общего пользования. Как утверждают инспекторы, последние несколько дней к ним поступают звонки от неравнодушных граждан с жалобами на дрифт на пустых парковках или широких неиспользуемых площадях перед административными зданиями.

«Парковка — общественное место, — подчеркивают в ГАИ Минской области. — На пути машины, вошедшей в занос, может оказаться пешеход, автомобиль или опора освещения. Необдуманные действия таких водителей создают аварийную обстановку и предпосылки к ДТП».

В Госавтоинспекции предупреждают: «В эти дни сотрудники ориентированы на контроль парковок гипермаркетов и иных участков дорог, на которых замечены любители дрифта, создающие угрозу безопасности движения. Любителям дрифта рекомендуем посетить курсы контраварийного вождения — это безопасно и поможет в экстремальной ситуации».

 
 
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Немало водителей приезжают на довольно пустую парковку у ТЦ «Экспобел», чтобы поупражняться в зимнем вождении или просто весело поездить боком. Есть и другие...
 
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