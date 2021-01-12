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Лукашенко – о планах на зарплаты рабочим: «Желательно хотя бы немножко выше, чем в прошлом году»

12.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский правитель встретился с вице-премьером и министром промышленности. Кроме прочего, говорили о планах.

– Естественно, планы будущего года. Именно планы. Не какие-то там прогнозы, – потребовал Лукашенко, сообщает БЕЛТА. – Эту болтовню так называемую рыночную надо заканчивать. Есть жесткий план. Если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать.

Пускай нас критикуют, что мы ретрограды, консерваторы и так далее. Когда будут предприятия работать, человек будет иметь зарплату, и желательно хотя бы немножко выше, чем в прошлом году, тогда нас оценят.

Кроме того, белорусский правитель затронул тему санкций Запада, под которые попали несколько белорусских предприятий. Как отмечает правительственное агентство, эти санкции Лукашенко назвал бандитскими и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ.

 
 
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Белорусский правитель встретился с вице-премьером и министром промышленности. Кроме прочего, говорили о планах.
 
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