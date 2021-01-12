«Когда в Беларуси курс таблеток стоит 140 долларов, а в России — 30, белорусы продолжат ездить в смоленские аптеки»

Источник материала: Салiдарнасць

Как белорусские чиновники способствуют обогащению соседних стран.





— Люди вряд ли удивятся увеличению цен на лекарства, потому что это привычная ситуация для нашей страны, и белорусы продолжат обогащать аптеки соседних государств, — прокомментировал на Примусе эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса Алексей Колб увеличение ставки НДС на ввоз медикаментов .

Нехитрую схему «выгодной сделки» он объяснил на примере:

— Допустим, у меня есть знакомая, которая в силу состояния здоровья вынуждена принимать сердечные лекарств. Если в Беларуси месячный курс этих таблеток стоит примерно 140 долларов, то в России, откуда ей привозят их сейчас, или Литве и Польше, откуда привозили раньше, — 30! Почувствуйте разницу.

Поэтому те, кому нужны лекарства, продолжат оставлять свои деньги в смоленских аптеках, а также украинских, литовских.

Эксперт уверен, что увеличение налогов и штрафов и, в целом, тотальное зарегулирование экономики в Беларуси обусловлено низким профессиональным уровнем чиновников.

— За четверть века создана несуразная армия чиновников. У многих из них нет знаний, нет профессионального опыта, нет связей с экспертами, с которыми нужно постоянно консультироваться для принятия тех или иных законов. А поскольку у них главная забота — доказать свою необходимость, они доказывают ее придумыванием различных запретов.

Если какой-нибудь чиновник в течение двух лет ничего не запретит или не предложит дополнительно регулировать, его же могут сократить, — иронизирует менеджер. — Не удивлюсь, если следующим ограничением будет, например, требование к производителям зимней обуви делать сапоги только с одним видом протектора. Потому что скользко, люди падают, а Минздрав на пределе из-за ковида. Раз они ввели правила для написания ценников, по факту, для увеличения штрафов, то введут и утвержденный правительством протектор обуви.

Говоря о планах на текущий год, он спрогнозировал уменьшение резидентов индустриального парка «Великий камень».

— После того как чиновники начхали на мнение президента и нарушили его обещание о том, что до 2049 года не будут поднимать налоги в ПВТ, «Великий камень» будет дважды под вопросом.

В ПВТ уже задумались те, кто туда вступил, а надо ли нам здесь оставаться или уехать в нормальную страну. Те, кто планировали вступить в «Великий камень», сейчас подумают: нам пообещают, мы им построим производственную линию, а потом нам пересчитают налоги и у нас все планы рухнут. Конечно, они выберут Польшу, Украину, страны Балтии.

И существующее на уровне государства планирование увеличения резидентов не поможет. Само по себе смешно, когда на платформе по заявлению правительства созданы великолепные условия для хозяйствования, но там не стоит очередь, и даже приходится создавать специальную команду людей по привлечение клиентов.

По-моему, должно быть очевидно, раз очереди нет, значит, не такие привлекательные условия, значит, где-то что-то не так. И это «что-то» надо найти и исправить, — подытожил Алексей Колб.