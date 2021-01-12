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19 лет свободы не видать: минчанка утопила в ванной новорожденного сына и хранила в морозилке

12.01.2021 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский городской суд вынес приговор женщине по уголовному делу об убийстве новорожденного ребенка

Согласно предъявленному обвинению, осенью 2018 года она узнала о своей беременности, однако скрыла это. 

Летом 2019 года, находясь по месту своего жительства в Минске, женщина почувствовала начало родов. Она родила в ванной комнате квартиры жизнеспособного мальчика, которого сразу после этого утопила.

После этого тело мальчика она поместила в морозильную камеру холодильника, где его и обнаружили в июне 2020 года правоохранительные органы при осмотре места происшествия.

Эти действия были квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью.

Женщина приговорена к 19 годам лишения свободы в колонии общего режима. По месту отбывания наказания она должна пройти принудительное лечение от алкоголизма.

Приговор еше не вступил в силу и может быть обжалован.
 
Теги: Минск
 
 
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Минский городской суд вынес приговор женщине по уголовному делу об убийстве новорожденного ребенка
 
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