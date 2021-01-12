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Беларусь опередила всех в поставках битума на украинский рынок. Опять "серые схемы"?

12.01.2021 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По итогам минувшего года на украинский рынок было поставлено 860,2 тысячи тонн дорожного битума, что в два раза больше показателя 2019 года (427,8 тысячи тонн), пишет издание enkorr.



"Основным поставщиком битума в 2020 году выступила Беларусь, которая отправила в Украину 582,6 тысячи тонн ресурса, что на 77% больше позапрошлогоднего показателя (253,7 тысячи тонн)", - уточняет аналитическое издание.

При этом 480,3 тысячи тонн белорусского битума было поставлено автомобильным транспортом, остальные 151,8 тысячи тонн по железной дороге.

Согласно официальной информации, Мозырский НПЗ в прошлом году поставил на украинский рынок 410 тысяч тонн битума, что на 40% больше соответствующего показателя за 2019 год.

Напомним, ранее из-за экспорта белорусского битума случился скандал. Россия обвинила Беларусь в "серых схемах" - якобы, под видом битума поставлялись нефтепродукты. 
 
 
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По итогам минувшего года на украинский рынок было поставлено 860,2 тысячи тонн дорожного битума, что в два раза больше показателя 2019 года (427,8 тысячи тонн), пишет...
 
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