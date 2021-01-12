«Скоро начнется суд». Дело журналисток «Белсата» уже в прокуратуре

Журналистку «Белсата» Катерину Андрееву задержали 15 ноября вместе с оператором Дарьей Чульцовой во время стрима из одного из домов, расположенных на «Площади перемен». 20 ноября обеим предъявили обвинения в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Журналисток перевели с Окрестина в СИЗО Жодино, правозащитники признали их политзаключенными. Как рассказал муж Катерины Андреевой Игорь Ильяш, суд по делу его жены может начаться уже в ближайшие недели.





«Материалы дела Катерины находятся в прокуратуре, — говорит Игорь. — Знаю из письма от нее, что Катя ждет уже этапирования в Минск . Она пишет, что ждет суда, но не делает никаких прогнозов по поводу его результата. Дату этапирования и суда пока не назначили, подробностей об этом мы не знаем. Можно предположить, что в суд дело передадут в середине января».





Игорь Ильяш обращает внимание, что обвинение жене выставили через пять дней после задержали: Катерину задержали 15 ноября, а 20 предъявили обвинение.





«Очевидно, какой-то план у этих людей, которые давали добро на Катино дело, есть. Если сравнить с тем, что происходит с Игорем Лосиком, которого держат по той же статье с лета прошлого года, то у меня два варианта объяснения такой скорости, — говорит Игорь. — Либо они хотят вынести показательно жесткий приговор, чтобы запугать журналистов. Сигнал, чтобы не вели никаких стримов, не освещали протестов. Либо другой вариант — хотят нарисовать мягкий приговор, штраф либо условный срок или домашний арест. Чтобы волна солидарности исчезла, чтобы не было оснований снова и снова говорить об задержании журналисток. И одновременно можно было бы ограничить их в профессиональной деятельности».





По словам Игоря Ильяша, судить Катерину Андрееву будут вместе с Дарьей Чульцовой. Адвокат Дарьи находится под подпиской о неразглашении и почти не дает информации о состоянии ее подзащитной. Родители также неохотно общаются со СМИ. Однако Чульцова и Андреева повсюду в документах и материалах дела проходят вместе, поэтому можно предположить, что их дело должно рассматриваться также в одном процессе. Первую неделю Чульцова и Андреева даже находились в одной камере, но потом их разделили. Журналистки лишь однажды виделись в коридоре СИЗО в Жодино.





«Катерине с каждым днем все труднее переносить заключение, это чувствуется, — говорит Игорь Ильяш. — Но она сохраняет бодрое настроение, боевое. В принципе, она с самого начала готовилась, что может быть арест, такое развитие событий. Уголовное дело за профессиональную деятельность. Она готовилась психологически. Поэтому в этом плане она держится. Конечно, бывают нотки депресси е в письмах. Но это естественно. Я по себе знаю, что даже когда 15 суток сидишь, то бывают перепады настроения. В целом Катя держится хорошо. Что касается состояния здоровья, то после перевода в Жодино у Кати было два сильных аллергических приступа. Но потом стало все в порядке, она больше не жаловалась».





Журналистка Tut.by Катерина Борисевич за решеткой уже 52 дня. Первые несколько суток она провела в «американке», затем ее перевели в СИЗО на улице Володарского. О ходе расследования дела «о разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия» почти ничего не известно. Вместе с Борисевич по делу проходит врач Артем Сорокин, который также находится под стражей. Известно, что Катерине Борисевич в СИЗО доходят далеко не все письма. Сама журналистка пишет, что ждет суда, на условия содержания не жалуется. До нее доходят передачи, настроение бодрое.



