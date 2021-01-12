Экономист Дмитрий Крук: Плохих сценариев при действующей власти очень много

О том, от чего зависит дальнейшее развитие событий, рассказал на недавней встрече Клуба собственников Бизнес-школы ИПМ Дмитрий Крук, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC.





приводит основные тезисы выступления экономиста. Business&Economic Reviewосновные тезисы выступления экономиста.





Риски начала 2020 года и их трансформация

Основным диапазоном роста ВВП до пандемии COVID-19 считался коридор от 0 до 2.5% - если бы экономика не подвергалась шокам, она была бы в состоянии генерировать рост в 1.7%, который мог бы быть выше или ниже из-за циклических колебаний.





Основной риск в начале года был связан с долговой неустойчивостью. В иностранной валюте накоплена значительная сумма долга, и возможность ее выплачивать чувствительна к состоянию экономической среды.





Уже весной к этой угрозе добавилась новая – пандемия COVID-19, на которую экономические власти отреагировали специфически. Рецессию было решено сгладить путем сохранения прежних объемов производства, несмотря на сокращение спроса.





Это позволило избежать значительного проседания ВВП во втором квартале, которое наблюдалось в других странах. При этом объемы задолженности предприятий увеличились, а качество долгов ухудшилось.





Спад, который наблюдался летом, у нас был менее острый, чем во всем мире, однако его крайняя точка оказалась отсроченной по времени. В других странах прогнозируется резкий восстановительный рост в 2021 году, мы на такое развитие событий рассчитывать не можем.





Основная проблема базового сценария – низкая вероятность его реализации

Базовый сценарий на 2021 год исходит из предположения, что будут реализованы довольно благоприятные прогнозы развития мировой экономики, частично восстановится мировая цена на нефть, курс российского рубля сохранится на уровне 75 рублей за доллар, а главное – не случится никаких новых шоков.





Базовый сценарий предполагает купирование финансового кризиса и политических каналов сжатия спроса и выпуска, удержание дефицита бюджета в пределах 3% ВВП, а инфляции – в районе 5%. Это означает затягивание спада и увеличение уровня безработицы при отсутствии резких проседаний.





Однако развитие ситуации по логике базового сценария отнюдь не предопределено. Существует как минимум 8 угроз, которые вполне могут реализоваться. Каждая из этих угроз может не только качественно изменить экономическую среду, но и стать триггером для актуализации других угроз.





Осложняет ситуацию узкое поле для маневра у экономических властей. К примеру, монетарная политика скована инфляционными ожиданиями населения: попытка стимулировать экономический рост может привести к потере контроля над инфляцией.





Аналогичным образом фискальная политика скована госдолгом, и тот максимум влияния, которое можно себе позволить, Минфин уже заложил в бюджет.





Поэтому если в обычные годы вероятность реализации базового сценария составляет не менее 50%, в 2021 году она значительно ниже.





Шоки, которые могут повлиять на экономику в 2021 году

На сегодняшний день один из основных вероятных экзогенных шоков связан с вероятностью финансового кризиса. Почва нынешней финансовой стабильности очень зыбкая, она может породить множество сценариев, способных изменить общую экономическую среду.





Два самых неблагоприятных сценария развития событий на финансовом рынке – это кризис неплатежей и долговая несостоятельность государства. Предпосылки для реализации этих угроз существуют, но сегодня невозможно предсказать, произойдет ли это, и если да – то как повлияет на другие сферы экономики.





Еще одним важным фактором является поведение домашних хозяйств, которое подвержено влиянию политического кризиса. Влияние потребительского поведения часто недооценивают. Однако оно может быть вполне ощутимым. Например, если домашние хозяйства решат забрать деньги из банка и хранить их дома в долларах, это окажет прямое влияние на банковскую систему.





Если люди перестанут покупать товары длительного пользования, это приведет к снижению спроса на рынке недвижимости, стройматериалов, бытовой техники. В случае, если политический кризис не будет разрешен в скором будущем, это может привести к проседанию ВВП до 4%. Само по себе это не чрезмерно драматично, но может повлиять на финансовую стабильность.





Помимо этого, возможные шоки могут быть связаны с ценами на энергоресурсы и развитием отношений с Россией, состоянием мировой финансовой системы, динамикой курса доллара на мировом рынке, глобальными тенденциями, вызванными пандемией COVID-19, возможностью введения новых санкций как в отношении России, так и в отношении Беларуси, а также трудовой миграцией.





Каждый из таких шоков способен качественно изменить экономическую среду. А сочетание любых нескольких таких шоков способно породить огромное количество разных сценариев. Если учесть, что

вероятных шоков восемь, они могут сочетаться между собой по-разному, разной может быть и реакция на них экономической политики, то получается огромное количество вариантов развития событий.

Если суммировать, на сегодняшний день самый позитивный сценарий – скромное восстановление экономики, более реалистичный – затянутая рецессия.





Если говорить о плохих сценариях, то опций очень много, они зависят от того, реализуются ли экзогенные факторы, если да – то в каком сочетании и как отреагируют на них экономические власти. В этой вилке приходится существовать сегодня. Хочется надеяться, что неопределенность будет постепенно снижаться.



