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Грузинский олимпийский чемпион по дзюдо скончался на 50-м году жизни вследствие осложнений после операции, проведенной в Минске

12.01.2021 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 50-м году жизни скончался олимпийский чемпион по дзюдо, многократный призер чемпионатов мира и трехкратный чемпион Европы Давид Хахалейшвили.

У Хахалейшвили, которому 28 февраля должно было исполнится 50 лет, были проблемы с сердцем. Недавно бывшему спортсмену была проведена операция в Минске. К сожалению, у Хахалейшвили возник послеоперационный сепсис. Врачам не удалось спасти жизнь бывшего спортсмена.

Хахалейшвили стал первым грузинским дзюдоистом, завоевавшим олимпийское золото не под флагом СССР. В 1992 году на Играх в Барселоне выступала Объединенная команда, в которую входили спортсмены государств — бывших республик СССР. Хахалейшвили стал олимпийским чемпионом в соревнованиях в весовой категории свыше 95 кг. В финале грузинский дзюдоист победил Наоя Огава из Японии.

По завершении карьеры дзюдоиста Хахалейшвили перешел в самбо и дважды стал победителем чемпионата мира (в категории свыше 100 кг) — в 1996 и 1997 годах.
 
Теги: Минск
 
 
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На 50-м году жизни скончался олимпийский чемпион по дзюдо, многократный призер чемпионатов мира и трехкратный чемпион Европы Давид Хахалейшвили.
 
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