Грузинский олимпийский чемпион по дзюдо скончался на 50-м году жизни вследствие осложнений после операции, проведенной в Минске

У Хахалейшвили, которому 28 февраля должно было исполнится 50 лет, были проблемы с сердцем. Недавно бывшему спортсмену была проведена операция в Минске . К сожалению, у Хахалейшвили возник послеоперационный сепсис. Врачам не удалось спасти жизнь бывшего спортсмена.





Хахалейшвили стал первым грузинским дзюдоистом, завоевавшим олимпийское золото не под флагом СССР. В 1992 году на Играх в Барселоне выступала Объединенная команда, в которую входили спортсмены государств — бывших республик СССР. Хахалейшвили стал олимпийским чемпионом в соревнованиях в весовой категории свыше 95 кг. В финале грузинский дзюдоист победил Наоя Огава из Японии.





По завершении карьеры дзюдоиста Хахалейшвили перешел в самбо и дважды стал победителем чемпионата мира (в категории свыше 100 кг) — в 1996 и 1997 годах.