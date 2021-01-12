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Политолог: В отличие от американцев у белорусов нет иных способов выразить свое мнение, кроме, как на улице

12.01.2021 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Соединенных Штатах Америки есть законные способы для выражения своего несогласия по политическим вопросам, чего нельзя сказать о Беларуси.




Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал политолог Аббас Галлямов, комментируя различное восприятие протестов в США и Беларуси.

По его словам, основная разница между белорусскими и американскими протестными акциями состоит в том, что «в США нет необходимости прибегать к незаконным методам для выражения своей позиции по политическим вопросам».

«Там для этого создана вся инфраструктура - выборы; независимые СМИ, которые выражают разные точки зрения; самостоятельный парламент; федерализм и т.д. Ничего этого в Беларуси нет», - подчеркнул он.

При этом политолог добавил, что в Беларуси «альтернативные точки зрения глушатся государством, выборы фальсифицируются и т.д.»

«В отличие от американцев у белорусов нет иных способов выразить своё отношение к происходящему, кроме, как на улице. Люди эту разницу хорошо понимают и поэтому относятся к белорусским и американским событиям по-разному», - подытожил он.
 
 
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В Соединенных Штатах Америки есть законные способы для выражения своего несогласия по политическим вопросам, чего нельзя сказать о Беларуси.
 
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