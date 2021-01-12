Политолог: В отличие от американцев у белорусов нет иных способов выразить свое мнение, кроме, как на улице













«Политринга» высказал политолог Аббас Галлямов, комментируя различное восприятие протестов в США и Беларуси. Соответствующее мнение корреспондентувысказал политолог, комментируя различное восприятие протестов в США и Беларуси.





По его словам, основная разница между белорусскими и американскими протестными акциями состоит в том, что «в США нет необходимости прибегать к незаконным методам для выражения своей позиции по политическим вопросам».





«Там для этого создана вся инфраструктура - выборы; независимые СМИ, которые выражают разные точки зрения; самостоятельный парламент; федерализм и т.д. Ничего этого в Беларуси нет», - подчеркнул он.





При этом политолог добавил, что в Беларуси «альтернативные точки зрения глушатся государством, выборы фальсифицируются и т.д.»





«В отличие от американцев у белорусов нет иных способов выразить своё отношение к происходящему, кроме, как на улице. Люди эту разницу хорошо понимают и поэтому относятся к белорусским и американским событиям по-разному», - подытожил он.